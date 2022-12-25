Назван лучший подарок на Новый год

Лучший подарок на Новый год назвала «Мосленте» шахматный блогер, ментор, организатор премиальных шахматных турниров, создатель курса «Ход королевы» Кристина Войцеховская. Она призвала обратить внимание на шахматы, поскольку это ново и необычно, и перечислила преимущества игры.

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В первую очередь эта интеллектуальная игра интересна сама по себе, как способ обучения новому, освоения очередного навыка и расширения интересов. Следовательно, шахматы влияют на самооценку — повышают уверенность в себе. По словам специалиста, неважно проигрывает или выигрывает человек, в любом случае он проводит огромную работу над собой.

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Игра в шахматы — это новые знакомства. Интеллектуальное хобби притягивает в круг общения человека умных, интересных людей и открывает новые возможности. Например, участие в турнире или дружеская беседа за черно-белой доской помогут найти партнера для бизнеса или клиента, получить приглашение в перспективный проект. А женщинам игра открывает доступ в мир интеллигентных мужчин, среди которых она может встретить в Новом году любимого человека. Кристина Войцеховская

Кроме того, навыки, которые приобретаются в процессе игры, вполне применимы в жизни. Так, чтобы стать хорошим шахматистом, приходится анализировать стратегии и осваивать новые элементы, что актуально в любой сфере деятельности. Как заявила эксперт, если хочешь создать прибыльный бизнес, придется слушать советы опытных предпринимателей и руководителей, чтобы хорошо рисовать картины, нужно быть внимательным к технике великих мастеров. Шахматы учат учиться, а это прекрасный навык, без которого не достигнуть успеха в жизни, отметила она.

Плюс ко всему игра преподносит и другой жизненный урок — помогает достойно относиться к поражениям и извлекать из них опыт. Если в реальности случаются неудачи, человек уже не воспринимает их как неотвратимое бедствие. Для него это всего лишь результат, из которого можно извлечь урок, учесть ошибки, чтобы сыграть новую партию.

В целом шахматы считаются эстетичным подарком с большим смыслом. При их выборе Войцеховская рекомендовала обратить внимание на личность человека, которому предназначается сюрприз.

Для новичка достаточно простых шахмат, еще можно добавить к комплекту пособие по игре или книгу по тематике. Если же у адресата уже есть обычная доска, интереснее выбрать набор для декора, например, резной деревянный. Но, например, от комплектов с крупными фигурами эксперт посоветовала отказаться, поскольку начинающему с ними будет неудобно.

Если это профессиональный игрок, у него наверняка уже есть хорошая доска. Тогда предпочтительнее подарить качественный дорожный набору или изделие ручной работы из дерева.