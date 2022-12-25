В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
55 минут назад

Стали известны самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом

Мослентаиещё 2

Самым раздражающим фактором для россиян перед Новым годом оказалась большая загруженность на работе. Об этом «Мосленте» стало известно благодаря проведенному исследованию онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и российским оператором экспресс-доставки СДЭК.

Стали известны самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом
Фото: мослентамослента

«В целом, 43 процента россиян отметили, что они чувствуют стресс в предновогодний период. Самым раздражающим для опрошенных в декабре является большая загруженность на работе (26 процентов). Конец года для многих является напряженным периодом, надо успеть закрыть все задачи в срок. Поэтому 14 процентов респондентов среди основных целей на декабрь выделили завершение всех рабочих дел», — говорится в пресс-релизе.

Еще одной неприятной чертой предновогоднего периода для шестой части россиян являются толпы в магазинах и ТЦ и повышение цен на праздничные товары (украшения, подарки). При этом более половины россиян (53 процента) начинают покупать все необходимое всего за неделю до наступления праздника.

Погодные условия, а именно слякоть под ногами и уменьшение светового дня, не так сильно тревожат россиян. Всего девять процентов отметили, что их раздражает снег и грязь, а темнота не нравится пяти процентам. Пробки на дорогах беспокоят также девять процентов опрошенных.

Ранее стало известно о подорожании услуг Деда Мороза и Снегурочки на Новый год.

Новый год 2023,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители