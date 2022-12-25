Стали известны самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом

Самым раздражающим фактором для россиян перед Новым годом оказалась большая загруженность на работе. Об этом «Мосленте» стало известно благодаря проведенному исследованию онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и российским оператором экспресс-доставки СДЭК.

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«В целом, 43 процента россиян отметили, что они чувствуют стресс в предновогодний период. Самым раздражающим для опрошенных в декабре является большая загруженность на работе (26 процентов). Конец года для многих является напряженным периодом, надо успеть закрыть все задачи в срок. Поэтому 14 процентов респондентов среди основных целей на декабрь выделили завершение всех рабочих дел», — говорится в пресс-релизе.

Еще одной неприятной чертой предновогоднего периода для шестой части россиян являются толпы в магазинах и ТЦ и повышение цен на праздничные товары (украшения, подарки). При этом более половины россиян (53 процента) начинают покупать все необходимое всего за неделю до наступления праздника.

Погодные условия, а именно слякоть под ногами и уменьшение светового дня, не так сильно тревожат россиян. Всего девять процентов отметили, что их раздражает снег и грязь, а темнота не нравится пяти процентам. Пробки на дорогах беспокоят также девять процентов опрошенных.