Россияне раскрыли стоимость своего новогоднего стола

В исследовании приняли участие 12,5 тысячи человек. Большинство (37 процентов) респондентов ответили, что планируют потратить на праздничные блюда от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом 31 процент постараются уложиться ровно в 2,5 тысячи рублей, 12 процентов — в 5-7,5 тысячи рублей, а другие восемь процентов — в 7,5-10 тысяч. Только три процента опрошенных готовы отдать за свой новогодний ужин от 10 до 12,5 тысячи рублей, два процента — от 12,5 до 17 тысяч рублей и семь процентов — больше 15 тысяч.