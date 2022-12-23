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48 минут назад

Россияне раскрыли стоимость своего новогоднего стола

Lenta.ru

Средняя стоимость новогоднего стола россиян составит пять тысяч рублей. Результаты проведенного в соцсетях опроса раскрывает KP.RU.

Россияне раскрыли стоимость своего новогоднего стола
Фото: ТАССТАСС

В исследовании приняли участие 12,5 тысячи человек. Большинство (37 процентов) респондентов ответили, что планируют потратить на праздничные блюда от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом 31 процент постараются уложиться ровно в 2,5 тысячи рублей, 12 процентов — в 5-7,5 тысячи рублей, а другие восемь процентов — в 7,5-10 тысяч. Только три процента опрошенных готовы отдать за свой новогодний ужин от 10 до 12,5 тысячи рублей, два процента — от 12,5 до 17 тысяч рублей и семь процентов — больше 15 тысяч.

Отмечается, что по результатам аналогичного опроса в 2021 году средняя цена угощений на Новый год у россиян была равна 5,7 тысячи рублей.

Ранее в декабре маркетплейс локальных магазинов Flowwow в партнерстве с исследовательским центром «Ромир» раскрыл самые желанные новогодние подарки у россиян. В ходе опроса выяснилось, что жители страны чаще всего хотят получить от коллег, семьи или друзей парфюм. Второе место среди предпочтений у мужчин заняли одежда и обувь. Женщины, в свою очередь, самыми лучшими подарками к Новому году назвали украшения, косметику и десерты.

Новый год 2023,Общество,
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