Топ-5 технологических подарков на Новый год

Новый год совсем скоро, а это значит, что пора закупаться подарками. Поэтому мы составили для вас подборку технологических подарков на новый год.

Фото: ITZine.ru ITZine.ru

Сенсорные перчатки Xiaomi

Видео дня

Термоперчатки со встроенным сенсором облегчат жизнь вашего близкого в холодное время года. С помощью сенсора пользователь сможет отвечать на звонки или сообщения, не оголяя ладони. В итоге руки ваших друзей и родственников всегда будут в тепле и комфорте. Доступен широкий выбор цветов. Стоимость— 898 рублей.

Массажная подушка с подогревом PLANTA

Данное устройство расслабит и согреет усталые мышцы стимулируя кровообращение в области шеи, плеч, поясницы, бёдер, икр и ступней. То что нужно в новогодние праздники. Также доступна функция прогрева, которая усиливает расслабляющее действие. За управление отвечают всего две кнопки, расположенные по бокам подушки, так что вы быстро разберётесь в настройках.

В модели встроены четыре ролика для массажа, вдобавок можно менять направление вращения и интенсивность массажа (доступно три варианта). Кроме того, устройство работает от автомобильного прикуривателя. Следовательно, близкий вам человек сможет сделать расслабляющий массаж во время длительной поездке на машине. Стоимость— 3 851 рубль.

Умный браслет Xiaomi Mi Band 7

Порадуйте своих друзей следующим подарком из нашей подборки, умные часы Xiaomi Mi Band 7. Устройство поможет следить за здоровьем с интересом. Доступна функция измерения уровня кислорода в крови и постоянное сканирование пульса и т.д. Mi Band 7 полностью модернизирован до 120 спортивных режимов, охватывает почти все виды спортивных мероприятий. Тем не менее при занятии спортом на часы может попасть пот, влага и другие вещества, вызывающие коррозию. По этой причине фитнес-браслет имеет защиту от попадания воды по стандарту 5ATM. Кроме того, они способны работать без подзарядки 14 дней. Стоимость— 2 638 рублей.

Проектор Xiaomi Wanbo Projector T2 MAX

Если ваши друзья любят смотреть фильмы и сериалы, то проектор станет отличным новогодним подарком. А вес проектора составляет 0.9 кг, а значит киносеанс можно устроить в любое время в любом месте. Разрешение проектора составляет 1920×1080 (Full HD). Проектор способен вывести картинку до 120 дюймов обладая мощным и качественным звучанием, благодаря встроенным стереодинамикам. Проектор прост в управлении и оснащён рядами настроек, позволяющих быстро адаптировать устройство под любое помещение. Просто установите модуль напротив выбранного экрана, настройте фокус поворотом колесика, в меню выберите режим работы и можно подключать любой формат видео. Стоимость— 12 070 рублей.

Плёночный фотоаппарат Kodak Ultra i60 Film Camera Yellow