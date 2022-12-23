Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год

В первой тройке значатся Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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При этом растёт спрос на отдых в городах Золотого кольца, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование МТС Travel и сервиса Bronevik.com. По их данным, на столицу приходится 17% бронирований в новогодние даты, на Петербург — 11%, далее следуют Сочи и Казань, а также Нижний Новгород.

Эксперты уточняют, что наиболее востребованным городом Золотого кольца в этом году стал Ярославль — за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в список в этом году попали Владимир и Сергиев Посад.