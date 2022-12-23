Россиянам назвали семь идей быстрых блюд на новогодний стол

Эксперты сообщили, что некоторые блюда для новогоднего стола можно приготовить довольно быстро.

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Редакторы Food ru отметили, что стоит сделать соус, который можно есть как самостоятельное блюда, так и в качестве дополнения.

Закуска называется «дип». Она готовится из овощного пюре, например, тыквы, авокадо или фасоли. Овощи можно измельчить как в сыром виде, так и в запечённым.

Далее нужно залить смесь бульоном или сметаной, либо греческим йогуртом. Всё это стоит посыпать специями и перемешать. Также можно добавить в закуску тёртый сыр и запечь всё вместе в духовке.

Канапе – это тоже простое блюдо, которое можно приготовить из любимых ингредиентов. Можно использовать рыбу, овощи, фрукты и так далее.

На новогодний стол можно приготовить быстрый салат из консервов. Стоит взять горошек, фасоль или кукурузу, нарезать колбасу кубиками, добавить соус и сухарики.

Приготовить стоит утку. Быстро её запечь получится, если мясо хорошо замариновать и оставить в маринаде на ночь. Готовить утку нужно в рукаве или фольге.

Апельсиновые куриные ножки – тоже простое и быстрое блюдо. Замариновать курицу нужно в апельсинах и любимых специях. Отдельно стоит приготовить соус из мёда, апельсинов, чеснока и бульона.

Ножки лучше всего жарить на сковороде, а перед подачей их нужно полить готовым соусом.

Кроме того, можно приготовить домашнее масло, которое подойдёт к любым закускам. Сделать его можно из жирного сливочного масла, мёда, красного перца, горчицы, тимьяна, пармезана и вяленых томатов.