В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали семь идей быстрых блюд на новогодний стол

runews24.ru

Эксперты сообщили, что некоторые блюда для новогоднего стола можно приготовить довольно быстро.

Россиянам назвали семь идей быстрых блюд на новогодний стол
Фото:  из открытых источников из открытых источников

Редакторы Food ru отметили, что стоит сделать соус, который можно есть как самостоятельное блюда, так и в качестве дополнения.

Закуска называется «дип». Она готовится из овощного пюре, например, тыквы, авокадо или фасоли. Овощи можно измельчить как в сыром виде, так и в запечённым.

Далее нужно залить смесь бульоном или сметаной, либо греческим йогуртом. Всё это стоит посыпать специями и перемешать. Также можно добавить в закуску тёртый сыр и запечь всё вместе в духовке.

Канапе – это тоже простое блюдо, которое можно приготовить из любимых ингредиентов. Можно использовать рыбу, овощи, фрукты и так далее.

На новогодний стол можно приготовить быстрый салат из консервов. Стоит взять горошек, фасоль или кукурузу, нарезать колбасу кубиками, добавить соус и сухарики.

Приготовить стоит утку. Быстро её запечь получится, если мясо хорошо замариновать и оставить в маринаде на ночь. Готовить утку нужно в рукаве или фольге.

Апельсиновые куриные ножки – тоже простое и быстрое блюдо. Замариновать курицу нужно в апельсинах и любимых специях. Отдельно стоит приготовить соус из мёда, апельсинов, чеснока и бульона.

Ножки лучше всего жарить на сковороде, а перед подачей их нужно полить готовым соусом.

Кроме того, можно приготовить домашнее масло, которое подойдёт к любым закускам. Сделать его можно из жирного сливочного масла, мёда, красного перца, горчицы, тимьяна, пармезана и вяленых томатов.

В качестве десерта можно подать к столу слоёный пирог из готового теста, фруктовый салат, творожную запеканку или кекс в кружке.

Новый год 2023,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители