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1 час назад

Москвичей пригласили встретить новый год на аттракционе «Солнце Москвы»

Вечерняя Москва

В новогоднюю ночь колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ будет принимать посетителей до 03:00. Об этом сообщили в пресс-службе компании оператора в пятницу, 23 декабря.

Москвичей пригласили встретить новый год на аттракционе «Солнце Москвы»
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

— Крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» приглашает встретить Новый год на высоте 140 метров. В самую волшебную ночь в году аттракцион будет работать до 3:00, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с полным расписанием «новогодних полетов» можно ознакомиться на официальном сайте аттракциона.

У посетителей будет возможность забронировать в ночь на 1 января отдельную кабинку, чтобы встретить праздник на высоте птичьего полета в компании родных и друзей. Бронирование доступно по телефону: 8 (495) 974 61 69.

Помимо этого с 24 декабря по 8 января на аттракционе будет действовать специальный «Тариф новогодний», который будет включать билет и сладкий подарок, передает ТАСС.

До этого финансовый аналитик Артем Звездин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал эффективный способ сэкономить на подготовке к Новому году.

Новый год 2023,Новости Москвы,ВДНХ,
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