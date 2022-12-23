Что подарить меломану на Новый год

Новый год совсем скоро, а значит нужно подготовить подарки своим близким. Для вас мы составили подборку гаджетов для друзей-меломанов. Как правило, такие люди имеют большую коллекцию музыкальных пластинок, компакт-дисков или же всё хранят в электронном формате. В итоге вы можете подарить музыкальный альбом, которой уже есть у друга. Чтобы этого избежать мы собрали гаджеты, которые даже заядлых меломанов смогут удивить.

Фото: ITZine.ru ITZine.ru

Виниловый проигрыватель Cruiser Plus

Видео дня

Cruiser Plus выполнен в классической тканевой отделке, добавит уюта в интерьер. Три скорости воспроизведения пластинок, регулировка высоты звука, подключение дополнительных колонок через порт RCA и подключение наушников с помощью AUX-входа.

Но главная фишка — это Bluetooth-модуль версии 5.0, с возможностью сопрягать его с внешними динамиками через выход Bluetooth. Также доступны другие цвета

Умная колонка с Марусей

Умная колонка с Марусей — это отличный ассистент, которого вы полюбите.

В целом, функциональность «Капсулы» такая же, как и у других подобных устройств. Например, колонка может воспроизводить музыку, подкасты, рассказать о погоде, о новостях и др.

«Капсула» оснащена двумя динамиками: 25-ваттным низкочастотным с диаметром 76 мм и 5-ваттным высокочастотным диаметром 20 мм. За распознавание речи отвечают 6 микрофонов, а частотный диапазон составляет от 50 до 20000 Гц.

Беспроводные наушники MAJOR IIBLUETOOTH

Особенностью Marshall MAJOR II является его ретро-дизайн. Оголовье обшито кожей, чашки тоже, вместо ткани динамики прикрывает сетка. Также интересно сделаны крепления чашек к оголовью, детали из толстой проволоки двигаются в меру туго, в меру плавно. На чашках «виниловые» накладки с логотипом компании, смотрится это здорово, надпись Marshall из белого пластика выпуклая.

В глаза также бросается комплектный аудиокабель: позолоченные штекеры, пружина, пульт ДУ с одной кнопкой и микрофоном, такое редко встречается.

Согласно производителю, прослушивание музыки длится на протяжении более 30 часов. Вдобавок музыка доступна не только в CD-аудио качестве, технология aptX тоже сводит к минимуму проблемы при синхронизации аудио/видео, что позволяет смотреть фильмы в полном погружении. В комплекте с Major II Bluetooth присутствует съёмный кабель Mini jack 3.5 мм и USB-кабель для зарядки. Самое интересное, что если наушники разряжены и нет времени на зарядку, достаточно просто подключить съёмный кабель Mini jack 3.5 мм. Кроме того, когда вы слушаете звук по Bluetooth, можно подключить ещё одно устройство с помощью кабеля – например, вы смотрите сериал и прямо к Marshall Major II Bluetooth подключаете ещё одни наушники. В итоге смотреть сериал можно теперь вдвоём.

Портативная колонка JBL Clip 4

Поднимите новогоднее настроение своим близким следующим подарком из нашей подборки, портативной колонкой JBL Clip 4. Вес колонки составляет 240 грамм, габариты — 13,5 x 8,6 x 4,6 см. Такую кроху смело можно брать на вечеринки.

К колонке можно подключиться с помощью разъёма USB-TypeC и Bluetooth 5.1. По сравнению с предыдущей моделью, отсутствует AUX разъём. Колонка, несмотря на свои габариты способна выдать звук до 85 дБ. На полной громкости колонка способна проработать до 10 часов. А Заряжается JBL Clip 4 до 100%, примерно за три часа.

ЦАП AudioQuest DragonFly 1.5 black

Порадуйте последним подарком из нашей подборки истинных любителей качественной музыки. ЦАП DragonFly 1.5 black способен работать со смартфонами Apple и Android, обеспечивая великолепное качество звука.