В Москве открылся главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество»

Главный зимний городской фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве. Он проработает в городе до 8 января. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На широких ярмарках гости смогут попробовать праздничные национальные блюда из разных уголков страны, а также приобрести изделия народных промыслов и локальные продукты в качестве новогодних подарков для родных и близких. На площадке на Пушкинской набережной̆ можно найти крымские чаи и лаванду, калмыцкие кожаные изделия, якутскую резьбу по кости и многое другое», — сообщили организаторы.

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В торговых шале можно попробовать:

• калач с утиным фермерским мясом; • суп с кроликом, яблоком и грецким орехом; • суп гуляш по-краснодарски в хлебе; • калининградский мясной гуляш из говяжьего рубца; • уху в казане по-деревенски; • котлету из якутского омуля с картофельным пюре; • пряный суп с индейкой и чечевицей; • стейк из свинины с печеными яблоками.

Праздничные мероприятия в этом году пройдут на 32 площадках, каждая из которых посвящена объединяющим москвичей ценностям и добрым делам.

Гости фестиваля смогут:

• бесплатно покататься на коньках на 19 площадках «Московских сезонов»; • принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах; • побывать на ярких гастрономических шоу от ведущих поваров; • попробовать угощения; • выбрать подарки; • сделать фотографии на память.

Юные гости площадок смогут встретиться с любимыми персонажами сказок, поучаствовать в мастер-классах и попробовать угощения из российских регионов. Здесь можно будет познакомиться с традициями празднования Нового года разных народов страны.

На всех площадках фестиваля разместятся точки благотворительных проектов «Москва помогает» и «Добрая елка», в которых смогут принять участие все желающие.

Главное украшение фестиваля — новогодняя елка высотой 15 метров. Ее можно увидеть на Манежной площади. Это вторая по высоте ель после Кремлевской.

На Тверской площади разбили городские ярмарки, где можно попробовать сладости и научиться их делать своими руками. Здесь можно будет устроить целую «сладкую» фотосессию в специальных зонах, украшенных конфетами «Столичные» и «Москвичка», тортом «Москва» и печатными пряниками.

На площадке «Путешествия в Рождество» на Кузнецком Мосту пройдет выставка новогодних елей, а на Манежной площади в шале Рождественская почта юные гости могут написать и отправить письмо Деду Морозу.

Мастер-классы для взрослых и детей:

• можно научиться готовить праздничные угощения по рецептам народов разных регионов России; • посмотреть, как оформить праздничную афишу; • смастерить поздравительную открытку; • сделать оригинальную елочную игрушку или гирлянду; • научиться создавать 3D-модель елочной игрушки.