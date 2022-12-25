Эксперт дала советы россиянам, как собрать бюджетный новогодний стол

Каждая хозяйка мечтает накрыть большой новогодний стол с большим количеством разнообразных блюд. Однако не всегда бюджет позволяет покупать дорогие продукты. «Вечерняя Москва» узнала у финансового консультанта, эксперта сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Натальи Колбасиной, как собрать стол на Новый год, если бюджет ограничен.

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По словам специалиста, необходимо спланировать меню с учетом предпочтений семьи только на новогоднюю ночь и первое января. Это позволит приготовить минимальное количество порций, чтобы еда не испортилась и ее не пришлось выкидывать.

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— Для новогодних праздников у меня всегда два меню — на Новый год и Рождество. В меню включаем ограниченный набор блюд, которые любим и съедим за 1–2 дня. Так полезнее для здоровья и бюджета, так как едим свежее и не выбрасываем еду в мусор. Блюда всегда нужно выбирать с учетом вкусовых предпочтений семьи, — сказала Колбасина.

Специалист считает, что некоторые позиции из новогоднего меню и необходимые продукты надо покупать заранее:

— Планировать меню в части напитков и бакалеи можно уже с ноября. Так, часть из них можно заранее купить в период распродаж и акций. Например, в черную пятницу — шампанское, напитки, консервы. Закупайтесь всегда строго по списку. Также используйте специальный сервис по сравнению цен в магазинах для охоты за скидками. Более того, покупка сезонных продуктов значительно снизит стоимость новогодней корзины.

Эксперт отметила, что если вы планируете встречать Новый год компанией, нужно заранее договориться, кто что приготовит и принесет с собой.

Ранее эксперт по финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала «Вечерней Москве», как грамотно распределить финансы и купить новогодние подарки близким без ущерба для кошелька. Специалист уверена, что главный секрет — это планирование бюджета на год вперед. Четкий план подарков для всех членов семьи и друзей, составленный заранее, поможет сэкономить большое количество денежных средств.