Названы самые неудачные подарки на Новый год

«У того, кому вы дарите такие подарки, может сложиться ощущение, что такой презент вы приобрели для галочки, не удосужившись включить фантазию, или, еще хуже, купили в последний момент по пути в гости. Скорее всего, такой подарок либо будет пылиться на полке, либо будет передарен», — предупредила глава компании.