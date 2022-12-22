Путин рассказал, как встретит Новый год

Президент России Владимир Путин заявил, что встретит Новый год в кругу близких и будет смотреть по телевизору свое новогоднее обращение. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

На одном из стендов он пообщался с финалистом конкурса "Твой ход" Ксенией Линник, которая в 2014 году с семьей переехала из Донбасса в Алексин Тульской области, "перестала ходить, а потому начала жизнь с чистого листа". Она рассказала, что начала принимать участие во многих молодежных проектах, а также серьезно занимается дайвингом. По словам девушки, она может погружаться на глубину до 40 метров.