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56 минут назад

Путин заявил, что встретит Новый год за просмотром собственного обращения

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин заявил, что встретит Новый год в кругу близких и будет смотреть по телевизору свое новогоднее обращение. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

Путин рассказал, как встретит Новый год
Фото: ТАССТАСС

"Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента, поздравление", — сказал он.

Ранее Путин рассказал о собственном опыте занятий дайвингом. Он совершил визит на выставку молодежных проектов Дома молодежи в московском Манеже.

На одном из стендов он пообщался с финалистом конкурса "Твой ход" Ксенией Линник, которая в 2014 году с семьей переехала из Донбасса в Алексин Тульской области, "перестала ходить, а потому начала жизнь с чистого листа". Она рассказала, что начала принимать участие во многих молодежных проектах, а также серьезно занимается дайвингом. По словам девушки, она может погружаться на глубину до 40 метров.

"Я на пять метров опускаюсь, и мне кажется, и это слишком много", — рассмеялся российский лидер.

Он уточнил, что речь идет о погружениях с аквалангом.

Новый год 2023,Владимир Путин,
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