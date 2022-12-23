Россиянам дали новые советы по выбору елок

Если решили порадовать себя живой ёлкой на Новый год, обратите внимание на её вес и состояние иголок и веток. Это нужно, чтобы понимать, насколько дерево свежее. Такие рекомендации дали в Роскачестве. Организация серьёзная, так что прислушайтесь. Когда покупаете хвойную красавицу, нужно попросить продавца снять с дерева сетку, потому что с сеткой состояние ёлочки никак не оценить.

Фото: Jonathan Chng Jonathan Chng

Вес должен быть большой, потому что дерево должно быть напитано влагой и свежее. А ещё хвоя не должна быть сухой. Как и ветки — они должны сохранить гибкость. Встряхните дерево: иголки не должны ломаться и осыпаться.

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Нужно учитывать и то, сколько дерево будет сохранять свой свежий вид. Ель простоит одну-две недели и потом начнёт осыпаться, а сосна — до одного месяца. Потом иголки начнут желтеть и ломаться. Поэтому лучше покупать дерево в конце декабря, чтобы оно простояло все праздники.

А вот выбирая искусственную елку, лучше отдавать предпочтение деревьям с металлическим каркасом. Потому что он обеспечивает большую прочность. Ни один кот не сможет справиться с таким деревом.

Важно обратить внимание на то, есть ли трещины и разломы на корпусе и ветках, полная ли комплектация в коробке, а также на дату производства. Например, если товар ну совсем «ретро» (то есть был изготовлен пять и более лет назад), ёлка прослужит меньше, потому что её материал может быстро прийти в негодность.

А ещё важно учитывать внешние особенности дерева, рассказала РИА «Новости» эксперт направления «Дом и ремонт» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова. Пихты тоже очень густые, но их ветви направлены вверх. Так что игрушками из домашнего набора их будет украсить сложно. Такие деревья украшают шишками, бантами, ягодами и игрушками, которые крепятся на ветку сверху.

Обычно хвоя на ветках сосны не такая пушистая, как у пихты и ели, поэтому для украшения такого праздничного дерева лучше воспользоваться мишурой, подвесками и флажками на ленте.