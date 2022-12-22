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23 минуты назад

Россияне стали в 5 раз чаще заказывать подарки на Новый год из-за границы

Говорит Москва

Наибольшим спросом пользуются товары из Китая.

Россияне стали чаще заказывать подарки на Новый год из-за границы
Фото: UnsplashUnsplash

В тройку стран-лидеров также вошли Белоруссия и Казахстан.

В преддверии праздников граждане нашей страны стали больше заказывать мелкую бытовую технику и электронику, одежду и детские игрушки, спортивные аксессуары, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Ozon Global. При этом самыми востребованными товарами из КНР стали увлажнитель воздуха, форма для лепки пельменей, беспроводная Bluetooth-гарнитура для наушников и подводная камера для рыбалки.

В декабре 2022 года оборот международных продавцов увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Средний чек остался на уровне прошлого года и составил три тысячи рублей.

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