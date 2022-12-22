Названы действенные способы для исполнения желаний в Новый год

Новогодняя ночь все ближе, а значит уже скоро можно будет загадать свое самое заветное желание. Экстрасенс Кажетта Ахметжанова предложила несколько действенных способов.

«Когда часы пробьют полночь, возьмите лист бумаги, краски и нарисуйте свою мечту, расписав все до мелочей. Если хотите, можете сделать коллаж, вырезав и наклеив на бумагу то, о чем мечтаете», – отметила экстрасенс.

Не нужно уметь хорошо рисовать для этого – важно подойти к делу с душой. Сверните рисунок или коллаж в свиток, перевяжите красной нитью и запечатайте каплей растопленного воска из свечи красного цвета.

Пока воск не высох, выведите на нем свои инициалы и повесьте на елку. В канун Рождества снимите его и спрячьте в укромное место.

Также можно загадать желание с помощью винограда. Нужно съесть 12 ягод, пока бью куранты, думая о своей мечте. Важно выплевывать все косточки.