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1 час назад

Названы действенные способы для исполнения желаний в Новый год

РИА "ФедералПресс"

Новогодняя ночь все ближе, а значит уже скоро можно будет загадать свое самое заветное желание. Экстрасенс Кажетта Ахметжанова предложила несколько действенных способов.

Названы действенные способы для исполнения желаний в Новый год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда часы пробьют полночь, возьмите лист бумаги, краски и нарисуйте свою мечту, расписав все до мелочей. Если хотите, можете сделать коллаж, вырезав и наклеив на бумагу то, о чем мечтаете», – отметила экстрасенс.

Не нужно уметь хорошо рисовать для этого – важно подойти к делу с душой. Сверните рисунок или коллаж в свиток, перевяжите красной нитью и запечатайте каплей растопленного воска из свечи красного цвета.

Пока воск не высох, выведите на нем свои инициалы и повесьте на елку. В канун Рождества снимите его и спрячьте в укромное место.

Также можно загадать желание с помощью винограда. Нужно съесть 12 ягод, пока бью куранты, думая о своей мечте. Важно выплевывать все косточки.

Еще один способ – желание в коробочке. Небольшую коробку нужно подготовить заранее: изготовить ее и украсить. Ближе к полуночи 31 декабря напишите на бумаге желание и положите в коробочку. Во время боя курантов поместите ее на елку, коснитесь левой рукой и произнесите: «Желание мое тайно, но скоро станет реально», передает «СтарХит».

Новый год 2023,Кажетта Ахметжанова,
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