Что подарить родственникам на Новый год: бюджетные идеи

Новый год – время домашнего уюта, семейных посиделок и шумных встреч с родственниками. Именно в длинные выходные у нас появляется возможность навестить всех близких людей, разделить с ними радость праздника и, конечно, обменяться подарками. Вот только выбрать подходящие и оригинальные презенты не всегда бывает легко. Тем более, если членов семьи много, а новогодний бюджет, увы, «не резиновый». MIR24.TV собрал несколько идей универсальных и недорогих подарков для бабушек и дедушек, братьев и сестер, племянников, кумовьев, сватов и других родственников.

Фото: Мир24 Мир24

Как выбрать подарок?

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Проще всего определиться с выбором, если вы хорошо ладите с близкими. У каждого из них наверняка есть хобби или увлечения, о которых не раз упоминалось в разговорах. Когда удастся вспомнить индивидуальные предпочтения человека, подобрать подарок для него станет гораздо проще. Также можно заранее аккуратно узнать пожелания родственника или даже напрямую спросить, что бы ему хотелось получить на Новый год. Правда, если вы опасаетесь слишком дорогих или непростых в исполнении запросов – лучше не лезть на рожон и решать этот вопрос самостоятельно.

При выборе презента совсем не обязательно опираться на практические соображения или интересы конкретного человека. Нам с детства твердят, что подарок на Новый год может быть чисто символическим. Так почему бы не прислушаться к этой знакомой истине? В предновогодние дни магазины всегда наполнены товарами с символами года, всевозможными талисманами, статуэтками, необычными елочными украшениями и прочими милыми безделушками. Не бойтесь дарить сувениры, ведь «главное – не содержание, а внимание».

Впрочем, иногда есть смысл проявить креативность. Не хотите ломать голову над индивидуальными подарками для каждого члена семьи? Попробуйте придумать общее поздравление. Можно, например, заказать всем родственникам одинаковые футболки, а затем устроить в них совместную фотосессию. Можно организовать массовый поход в кино, театр, музей, а еще пригласить родню на какой-нибудь концерт, мастер-класс или спортивное мероприятие.

Самых близких людей, как правило, все-таки хочется порадовать отдельным презентом. Мы уже рассказывали о том, что дарить на Новый год родителям и детям, теперь пришло время позаботиться об остальных членах семьи.

Бабушки и дедушки

Люди старой закалки высоко ценят не просто подарки, а полезные в хозяйстве вещи. При этом старшее поколение обычно придерживается консервативных взглядов, поэтому преподносить бабушкам и дедушкам подарочные сертификаты, замысловатые массажеры или новомодные гаджеты для кухни не стоит. Лучше выбрать что-то понятное и знакомое им.

Кроме того, пожилые родственники с большим трепетом относятся к памятным презентам. Многие из них любят годами хранить детские поделки, пересматривать семейные альбомы и выставлять на видные места значимые вещицы.

Подходящие варианты: Фотокнига или елочные украшения с фотографиями

Посуда, хлебница, подставка под фрукты

Постельное белье или плед

Уютная домашняя одежда (халат, тапочки, носки)

Книги о здоровье

Набор для скандинавской ходьбы

Интерьерные штучки (светильник, ваза, картина, шкатулка)

Набор для вязания

Комнатные растения

Держатель для очков

Наборы из разных сортов чая или меда

Взрослые братья и сестры

Даже если речь идет о двоюродных и троюродных родственниках, у вас, скорее всего, совпадают взгляды на многие вещи из-за небольшой разницы в возрасте. Конечно, тут есть где разгуляться – поисковик предлагает уйму вариантов новогодних подарков братьям и сестрам на любой вкус. Выбор в таком случае ограничивается только вашим бюджетом.

Актуальными могут быть и парные презенты, если брат или сестра уже успели создать свою семью. С большой вероятностью супругам будет приятно получить подарок, отражающий не только новогоднюю тематику, но символизирующий их любовь. Это может быть специальная настенная ключница «для двоих», набор для создания гипсовых слепков рук или холст для нанесения их отпечатков.

Если финансовый вопрос стоит особенно остро, отличным выходом станет подарок, сделанный своими руками. Для этого даже не нужно виртуозно владеть швейной машинкой или обладать высоким художественным талантом. Достаточно подсмотреть в интернете, как смастерить елочную игрушку или приготовить домашние свечи и мыло, испечь праздничный торт или ароматные пряники. Также можно смонтировать трогательный клип из архивных семейных видео или сделать коллаж из совместных фотографий.

Универсальные подарки

Бывает так, что встреча с родственниками буквально застает вас врасплох. От неожиданного приглашения на семейное застолье или внезапно нагрянувших гостей не застрахован никто. В любом случае оказаться в такой ситуации без подарка – очень неловко. К счастью, есть несколько универсальных вариантов, которые легко воплотить, даже если до мероприятия остаются считанные часы.