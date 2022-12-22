Назван способ обезопасить домашних животных от салютов в Новый год

«Берем плотные шторы и вешаем их на окна. Они будут довольно неплохо подавлять звуки и световые пятна от салютов. Также было бы классно включить расслабляющую музыку. Она будет хотя бы немного отвлекать от вот этого шума за окном. Также можно соорудить собаке укромное место. Например, одна из моих собак пережидает новогоднюю ночь в ванной комнате. Там довольно толстые стены, и там она чувствует себя в большей безопасности. Я приношу туда еще ее лежак, набрасываю старое полотенце, и она просто делает там себе гнездо».