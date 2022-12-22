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1 час назад

Назван способ обезопасить домашних животных от салютов в Новый год

Авторадио

Назван способ обезопасить домашних животных от салютов в Новый год. Эксперты советуют увести питомца в тихое место, чтобы он не испугался звука и вспышек салютов в новогоднюю ночь. Кроме того, животное может избежать стресса, если при этом его хозяин будет рядом. Об этом пишет «Лента.ру». В первую очередь взрывы и вспышки салютов представляют опасность для собак. О том, как обезопасить своего питомца, «Авторадио» рассказала кинолог София Волынкина:

Назван способ обезопасить домашних животных от салютов в Новый год
Фото: ТАССТАСС

«Берем плотные шторы и вешаем их на окна. Они будут довольно неплохо подавлять звуки и световые пятна от салютов. Также было бы классно включить расслабляющую музыку. Она будет хотя бы немного отвлекать от вот этого шума за окном. Также можно соорудить собаке укромное место. Например, одна из моих собак пережидает новогоднюю ночь в ванной комнате. Там довольно толстые стены, и там она чувствует себя в большей безопасности. Я приношу туда еще ее лежак, набрасываю старое полотенце, и она просто делает там себе гнездо».

Также ветеринары рассказали, что можно заранее прибегнуть к дрессировке домашнего питомца, чтобы он не боялся салютов и фейерверков. Но для дрессировки надо обязательно обратиться к специалисту, самостоятельно это делать не рекомендуется, считают эксперты.

Новый год 2023,
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