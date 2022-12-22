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25 минут назад

ВЦИОМ: большинство россиян планируют встречать Новый год дома

ТАССиещё 1

Большинство россиян намерены встретить Новый год дома. Главными составляющими этого праздника чаще всего называют семью и близких людей, нарядную елку и застолье, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в четверг.

ВЦИОМ: большинство россиян планируют встречать Новый год дома
Фото: ТАССТАСС

В этом году большинство россиян планируют встречать Новый год дома - 80%. Собираются в гости 6%, еще 3% - на дачу.

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Три главных составляющих Нового года для жителей России - это семья и близкие люди (38%), нарядная елка (23%) и застолье (18%). Среди популярных ответов также ВЦИОМ выделил подарки, общение и встречи с друзьями, поход в гости, салюты и фейерверки, выступление президента и оливье.

Четверть россиян планируют в этом году дарить друзьям и близким конфеты, спиртные напитки, деликатесы, еще по 19% - парфюмерию и косметику или сувениры. Игрушки в качестве подарков выбирают 18%, деньги - 15%. Сами респонденты в качестве подарка в первую очередь хотели бы получить внимание близких людей (10%). Второе место занимают деньги (9%), этот ответ стал менее популярным в сравнении с 2021 годом - минус семь процентных пунктов. Еще 8% хотели бы получить билеты на концерт, в театр. Признались, что ничего не хотели бы получить в подарок, 14% россиян.

Уже определились с тем, как проведут предстоящие долгие выходные, 38% россиян. Ничего не планирует на это время каждый пятый, 22% указали, что в этом году не будут отдыхать, им предстоит работать. За год процент россиян, кому не удастся отдохнуть на новогодних выходных, вырос в 2,8 раза, в 2021 году об этом говорили 8%.

Большинство россиян намерены никуда не выезжать на праздниках (69%). Каждый четвертый планирует поездку в другой город или село России (26%). Основными направлениями стали Москва и Московская область (14% от числа планирующих поездку), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%), по 4% указали Татарстан, Казань и Краснодарский край.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 декабря 2022 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Новый год 2023,Общество,ВЦИОМ,
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