Традиция наряжать елку на Новый год: от Средневековья до наших дней

Украшение елки — важный и радостный ритуал предновогодней суеты. Традиция помогает ощутить атмосферу праздника, вспомнить детство и наслаждаться предвкушением чуда, глядя на сверкающее огнями дерево. Современный Новый год не будет полным без украшенной елочки, однако каково происхождение этого чудесного обычая? Самые распространенные версии — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Новогодняя елка в древности

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Европейцы верят, что первыми стали украшать вечнозеленое дерево кельтские племена еще в дохристианские времена. Тогда люди поклонялись лесным божествам. Считалось, что деревья, которые не меняют окрас в холода, имеют особый статус. В длиннейшую ночь зимы народ шел в лес и навешивал на ель дары: самые вкусные яства. Так они пытались задобрить высшие силы. В дальнейшем ритуал переняли во всех уголках Европы, и елку стали украшать не только в угоду хранителям леса. Считалось, что ритуал также подарит успех в земледелии.

Елка в средневековой Европе

Часть европейцев верит в легенду, что первым в истории нарядил елку христианский богослов из Саксонии Мартин Лютер. Однажды он принес домой дерево и украсил яркими лентами и свечами.

В Германии бытует версия, связанная с архиепископом-реформатором Бонифацием. Согласно тексту его жития, он, желая продемонстрировать представителям язычества никчемность их божеств, срубил под корень священный дуб Одина и возгласил, что «на корнях срубленного дуба язычества» появится «пихта христианства». Спустя некоторое время на пне родились побеги вечнозеленого деревца.

Ученые заявляют, что елка для немцев является олицетворением райского древа во время мистерии — празднования в честь первых людей Адама и Евы. Этот день отмечали в Западной Германии 24 декабря. Недаром ель носила имя христова дерева или райского сада. Обычай навешивать на ветви лакомства и цветы эксперты объясняют отсылками к легендам о распускании бутонов и созревании плодов на деревьях в рождественскую ночь.

Елка в России

В России Новый год стал праздником по велению Петра Первого в 1669 году. Торжество переместилось на привычную нам дату — в ночь с 31 декабря — только три десятка лет спустя. Устанавливать хвойные деревья перед жилищем государь приказал после путешествия по Германии, но тогда на елях еще не было украшений. Они появились только во время правления Александры Федоровны, жены Николая I.

Революционные события октября 1929 года привели к тому, что большевики запретили новогодние елки и Деда Мороза, Рождество стало будничным днем. По мнению революционеров, все это символизировало буржуазный строй, с которым они боролись.

Традицию возобновили после 1935 года, ну а знакомый нам вид Новый год получил уже в 60-е годы ушедшего столетия.

Традиция украшать елку игрушками

Декорировать жилища к Рождеству европейцы начали еще в средние века. Они приносили елку из леса, вешали на нее яблоки — символ «запретного плода», фигурки из вафель — отсылка к пресным хлебам причастия, на макушку сажали Вифлеемскую звезду, зажженные свечи напоминали о жертвенности Христа. Долгое время елки почти всегда украшали едой — орехами, пряниками, фруктами.

Во второй половине XVIII века елочный декор приобретает все больший лоск: появляются цветы из бумаги, шишки с позолотой, латунные сказочные существа и ангелы. Тренд на украшение елок окончательно захватил мир в XVI веке.

Первые елочные шары из стекла начали делать в Тюрингии в 1848 году, в городке Лауш. В 1867 году в Лауше заработал газовый завод. Мастера научились выдувать из тонкого стекла легкие шары и фигурки.

Производство аналогичных игрушек в России началось в ХХ веке в подмосковном городе Клине. Изначально мастера создавали изделия только бытового назначения, но плененные в ходе войны немцы научили жителей Клина делать шары и бусы для елок. Фабрика по производству колонных игрушек до сих пор работает в Клину и является единственной в России, где производят те самые бусы.

Знаменитые стеклянные игрушки СССР

История советской елочной игрушки стартовала после реабилитации елки. На смену Вифлеемской звезде пришла пятиконечная и пики-буденовки, ангелов заменили красноармейцы и пионеры. Украшения мастерили из бисера, прессованного хлопка и папье-маше.