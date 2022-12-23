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25 минут назад

В Новосибирске открылась резиденция Деда Мороза

ТАССиещё 5

Резиденция Деда Мороза открылась в одном из крупнейших в РФ зоопарке имени Шило в "Новогодней столице России" - Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка в пятницу.

В Новосибирске открылась резиденция Деда Мороза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Резиденция Дедушки Мороза открылась рядом с вольером северных оленей, напротив павильона "Тропический мир", - сказал собеседник агентства.

Резиденция оформлена красочной гирляндой из елочных игрушек, ветвей елки и писем Деду Морозу. На входе сложены коробки с новогодними подарками. Она будет работать по 7 января.

В пресс-службе уточнили, что в церемонии открытия приняли участие Дед Мороз зоопарка, гости города, а также 50 Дедов Морозов, прибывших в Новосибирск на всероссийский съезд. Они посетили вольер манула Снежинки, который ранее участвовал в выборе талисмана "Новогодняя столица России". Деды Морозы водили хоровод и сделали общее фото с гостями зоопарка на фоне главной ели.

Съезд Дедов Морозов в Новосибирске продлится до 25 декабря. В субботу в городе планируют приготовить самый большой салат оливье и открыть самый длинный каток в России. Статус "Новогодней столицы России" Новосибирск принял от Нижнего Новгорода. Этот проект был запущен Минкультуры РФ в 2012 году для развития туризма в стране.

Новый год 2023,Общество,Каток,Минкультуры России,
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