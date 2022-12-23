В Новосибирске открылась резиденция Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза открылась в одном из крупнейших в РФ зоопарке имени Шило в "Новогодней столице России" - Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка в пятницу.

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"Резиденция Дедушки Мороза открылась рядом с вольером северных оленей, напротив павильона "Тропический мир", - сказал собеседник агентства.

Резиденция оформлена красочной гирляндой из елочных игрушек, ветвей елки и писем Деду Морозу. На входе сложены коробки с новогодними подарками. Она будет работать по 7 января.

В пресс-службе уточнили, что в церемонии открытия приняли участие Дед Мороз зоопарка, гости города, а также 50 Дедов Морозов, прибывших в Новосибирск на всероссийский съезд. Они посетили вольер манула Снежинки, который ранее участвовал в выборе талисмана "Новогодняя столица России". Деды Морозы водили хоровод и сделали общее фото с гостями зоопарка на фоне главной ели.