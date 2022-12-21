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1 час назад

Более 200 мероприятий пройдет в парках Москвы в канун Нового года

Mos.ru

Для детей пройдут викторины и квесты, ребятам постарше и взрослым расскажут о старинных традициях гостеприимства.

Более 200 мероприятий пройдет в парках Москвы в канун Нового года
Фото:  М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

С 23 по 30 декабря столичные парки приглашают на предновогоднюю программу. Москвичей и туристов ждут кукольные спектакли, театральные постановки, лекции, квесты и мастер-классы. Всего запланировано более 200 мероприятий, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. На некоторые события необходимо заранее зарегистрироваться.

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«Предновогодние программы проведут десятки городских парков. Для детей пройдут викторины и квесты, ребятам постарше и взрослым расскажут о старинных традициях гостеприимства. Присоединиться к познавательным лекциям предлагает усадьба Воронцово, а в Таганском парке можно будет всей семьей посмотреть спектакли», — отметила Наталья Сергунина.

23 и 30 декабря в 16:00 в оранжерее музея-заповедника «Царицыно» начнутся экскурсии. Горожане смогут познакомиться с растениями — символами Нового года в разных странах. Там же они увидят совсем несвойственное для зимы цветение вишни, а еще сирень, ландыши и гиацинты.

Усадьба Воронцово приглашает взрослых и детей старше 12 лет на бесплатные просветительские лекции в отреставрированном флигеле. 23 декабря в 19:00 посетителям расскажут, почему именно ель принято украшать на Новый год и кому изначально принадлежала эта идея. На следующий день в это же время все желающие узнают о новогодних традициях XIX века, приметах и правилах приема гостей.

Парк «Сокольники» подготовил для детей и их родителей цикл мастер-классов, где можно будет сделать подарки своими руками. 24 и 30 декабря в 12:00 юных москвичей зовут на творческое занятие по оформлению открыток, а 30 декабря в 15:00 детей научат делать зимние фонарики — украшение для дома. 24 декабря в 14:00 в Бабушкинском парке пройдет мастер-класс, где покажут, как создавать новогодний магнит. Похожие тематические мастер-классы также запланированы в ландшафтном парке «Митино», «Северном Тушине» и в сквере по Олонецкому проезду.

30 декабря в 11:00 в Музее истории ВМФ парка «Северное Тушино» будет организован новогодний квест на подводной лодке, участники которого освоят технику вязания морских узлов. В Таганском парке с 27 декабря посетителей ждут показы спектаклей «Снежная королева» и «Волшебный рубин».

Новый год 2023,Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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