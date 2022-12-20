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1 час назад

Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней ёлке

Секрет Фирмыиещё 1

Какой Новый год без ёлочки? И видов главного украшения великое множество: от живых до различного вида искусственных. Но, конечно же, многие чтут давние традиции и стремятся привезти домой настоящую живую ёлку. Так сразу и настроение соответствующее появляется, и запах от дерева переносит в хвойный лес. Впрочем, купить ель и просто поставить её у себя дома — ещё полдела, если не хотите, чтобы величественное украшение превратилось в мёртвую деревяшку. Поэтому есть несколько советов, как до последнего сохранить товарный вид хвойной красавицы.

Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елке
Фото: FreepikFreepik

Директор по связям с общественностью компании «Ёлки.biz» Владимир Борисов в эфире радиостанции рассказал, что ёлки плохо переносят жару и сухость. Поэтому, когда ёлку только принесли домой, нужно сделать свежий срез и налить кипяток в ведро, в которое поставите дерево.

«За деревом нужно ухаживать. Любое дерево, даже неубиваемое, можно убить: например, если занести его сразу с холода в тепло, если поставить рядом с батареей в непроветриваемом помещении. Перепад — на улице минус 10, а в помещении плюс 22 — это шок для дерева. Ещё можно бросить в воду аспирин, чтобы не заводились бактерии, и стараться воду менять или хотя бы подливать новую», — отметил эксперт.

По словам Борисова, отечественные ёлки — наиболее популярный товар у россиян. При этом и у сосен всегда есть свои поклонники, потому что они дольше стоят, а иголки от них проще искать потом по квартире.

Однако дольше всего простоят пихты Нормана, они же датские ёлки, и пихты Фразера. Потому что хвоя у них практически не выпадает, даже когда высыхает. Напоследок нужно помнить, что любое дерево не проживёт долго, если оно стоит в экстремальных для себя условиях. Так что как минимум лучше не ставить ёлку к обычной батарее или к батарее в полу, которая дует горячим воздухом.

Ранее россиянам посоветовали при новогоднем украшении жилищ отказаться от мишуры и дождика, сделав ставку на природный дизайн.

Новый год 2023,Общество,Владимир Борисов,
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