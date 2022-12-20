На природных территориях Москвы началась акция "Ель", направленная на пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"В рамках ее проведения повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, в том числе с использованием спецтехники", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Жителей столицы предупредили, что за незаконную вырубку елей законодательством предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности. Чтобы избежать подобных происшествий, в столице проводится масштабная информационная работа в онлайн и офлайн форматах. Гражданам объясняют, почему опасна для природных территорий вырубка деревьев и к чему это может привести. В 2021 году не было зафиксировано случаев незаконной вырубки хвои.