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1 час назад

На природных территориях Москвы началась акция "Ель"

Москва24иещё 4

На природных территориях Москвы началась акция "Ель", направленная на пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

На природных территориях Москвы началась акция "Ель"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"В рамках ее проведения повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, в том числе с использованием спецтехники", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Жителей столицы предупредили, что за незаконную вырубку елей законодательством предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности. Чтобы избежать подобных происшествий, в столице проводится масштабная информационная работа в онлайн и офлайн форматах. Гражданам объясняют, почему опасна для природных территорий вырубка деревьев и к чему это может привести. В 2021 году не было зафиксировано случаев незаконной вырубки хвои.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья началась операция "Елочка", в рамках которой будет пресекаться незаконная вырубка деревьев для новогодних праздников. Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что за вырубку хвойных деревьев предусматривается штраф в размере до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

Новый год 2023,Новости Москвы,Олег Баженов,Петр Бирюков,
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