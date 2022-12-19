Новогодние каникулы 2023: как отдыхаем и работаем в праздничные дни

В новогодние каникулы мы будем отдыхать официально 9 дней — с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января. Однако у многих в связи с праздничными днями возникает ряд вопросов: будет ли 30 января предпраздничным выходным днем, выгодно ли брать отпуск на каникулах, как будет оплачивать рабочий день тем, кто вынужден трудиться, когда все отдыхают. «ФедералПресс» нашел ответы на эти вопросы.

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Будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем

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Последним рабочим днем в декабре 2022 года будет пятница – 30 число. Официально это обычный рабочий день, поэтому россиянам придется трудиться, как и в любые другие будни. Однако, по своему усмотрению, работодатель вправе сделать 30 декабря либо сокращенным рабочим днем, либо вовсе отпустить сотрудников по домам готовится к празднику. Такое же право есть и у региональных властей. Но пока ни один губернатор не заявил о намерении сделать последнюю пятницу ходящего 2022 года сокращенным рабочим днем.

Нужно учесть, что при сменном графике работы 30 декабря 2022 года может стать выходным, если смены выпадут на другие дни.

В соответствии со ст. 95 ТК РФ сокращается на час трудовой день только если рабочий день непосредственного предшествует празднику. Таким образом, сокращенным рабочий день будет 31 декабря только для работников, трудящихся по графику 6-дневной рабочей недели.

Сколько дней будут длиться каникулы

В производственном календаре, утвержденном Минтруда РФ, в январе 2023 года нерабочие праздничные дни продлятся 8 дней: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января. На работу выходим 9 января. В этот же день большинство школьников выходят с зимних каникул на учебу.

ФедералПресс

Как считать дни отпуска, если он приходится на новогодние каникулы

Работник может увеличить свой отпуск за счет новогодних каникул. Дни с 1 по 8 января – нерабочие праздничные, они не включаются в число календарных дней отпуска, если на это время работник написал заявление на отпуск. Например, если дни заслуженного отдыха от работы выпадают на 14 календарных дней с 30 декабря, то 30 и 31 считаем в отпускных днях, а дни с 1 по 8 – нет. Следовательно, последним днем отпуска будет 20 января (пятница). Выйти на работу сотрудник обязан с понедельника – 23 января 2023 года.

Специалисты рекомендуют начинать отпуск в пятницу или в субботу, а завершать по воскресеньям. Так есть возможность захватить больше выходных, за которые также начисляют отпускные.

Как оплачивается работа в новогодние каникулы

За праздничные выходные работодатель обязан оплатить сотруднику работу в двойном размере. Перед тем как согласовать график выхода на смену, от работника потребуется письменное согласие на работу в праздничные дни.

В новогодние праздники в обычном режиме работают сотрудники экстренных (МЧС, полиция, медики и так далее) и коммунальных служб, работники непрерывного производства (торговля, общепит, предприятия непрерывного производственного цикла). Локальными нормативными актами на работу вызываются журналисты, артисты и другие сотрудники «творческого» цеха.