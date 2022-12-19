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1 час назад

Как работают россияне 31 декабря

РИА "ФедералПресс"

Многим россиянам не хочется работать перед Новым годом, а тем более 31 декабря. Однако некоторые граждане все-таки предпочитают трудиться в последний день в году. «ФедералПресс» узнал, сколько читателей работает 31 декабря.

Как работают россияне 31 декабря
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«74 % россиян отдыхают 31 декабря. У 16 % опрошенных – полный рабочий день, а 10 % будут работать короткий рабочий день», – следует из данных опроса.

Всего в опросе участвовал 31 человек. Ранее рекрутинговое агентство Head Hunter провело исследование и выяснило, чего бы хотели получить от Деда Мороза работающие свердловчане. Оказалось, что более трети опрошенных мечтают о повышении зарплаты. Около 20 % пожелали бы сменить профессию. При этом уйти в сферу IT мечтают около 42 % свердловча

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