Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год

Из-за неправильного ухода животное может погибнуть, отметила гендиректор зоосада Светлана Акулова.
«Дарить кролика на Новый год не очень хорошая идея. Если вы хотите порадовать близких живым символом наступающего года, помните, что это — большая ответственность. Зачастую люди не знают, что потом делать с таким «подарком» и как за ним ухаживать. В результате животное страдает: болеет, испытывает сильный стресс и погибает», — написала Акулова в своём Telegram-канале.
Чёрный Водяной Кролик — символ наступающего года по китайскому календарю.