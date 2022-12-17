Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год

«Дарить кролика на Новый год не очень хорошая идея. Если вы хотите порадовать близких живым символом наступающего года, помните, что это — большая ответственность. Зачастую люди не знают, что потом делать с таким «подарком» и как за ним ухаживать. В результате животное страдает: болеет, испытывает сильный стресс и погибает», — написала Акулова в своём Telegram-канале.