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1 час назад

Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год

Говорит Москва

Из-за неправильного ухода животное может погибнуть, отметила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дарить кролика на Новый год не очень хорошая идея. Если вы хотите порадовать близких живым символом наступающего года, помните, что это — большая ответственность. Зачастую люди не знают, что потом делать с таким «подарком» и как за ним ухаживать. В результате животное страдает: болеет, испытывает сильный стресс и погибает», — написала Акулова в своём Telegram-канале.

Чёрный Водяной Кролик — символ наступающего года по китайскому календарю.

Новый год 2023,Светлана Акулова,
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