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1 час назад

Названа средняя стоимость новогодних подарков москвичей

Мослентаиещё 2

Средняя стоимость новогодних подарков москвичей в этом году составляет выше 15 тысяч рублей. Такие данные в результате своего исследования называет сервис SuperJob, в опросе приняли участие пять тысяч экономически активных пользователей из всех округов страны.

Названа средняя стоимость новогодних подарков москвичей
Фото: Mel Poole / UnsplashMel Poole / Unsplash

«Опрос жителей мегаполисов показал, что самый высокий подарочный бюджет у москвичей: они потратят в среднем 16 500 рублей. На втором месте — жители Ростова-на-Дону (16 000 рублей) на третьем — Красноярска (15 000 рублей)», — говорится в материалах исследования.

При этом меньше всего на новогодние подарки потратят жители Самары — в среднем, 11 000 рублей, Казани и Новосибирска — 11 800 рублей, Омска — 12 000 рублей. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в этом году россияне практически во всех мегаполисах страны сократили расходы на подарки.

Стало также известно, что у опрошенных с доходом до 30 тысяч рублей средняя стоимость новогодних презентов составляет 9 800 рублей, а респонденты, которые зарабатывают свыше 80 тысяч рублей, на подарки тратят в среднем 15 300 рублей. Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние сюрпризы, составляет в этом году 12500 рублей — это чуть меньше, чем год назад, но больше, чем в год разгара пандемии COVID-19 в 2020 году.

Ранее была раскрыта стоимость подорожавшего хита новогоднего меню.

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