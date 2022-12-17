Россиянам назвали запрещенный тип подарка для начальства

«Мы привыкли к тому, что подарок — вещь привычная и достаточно простая, на самом деле, для того, чтоб его выбрать, нужно постараться. Подарок руководителю может быть только коллективным, индивидуальные исключены. Нельзя дарить даже какую-то мелочь вроде шоколадного кролика, это разрешено только "правой руке" начальника, тому, кто находится с ним на связи 24 часа в сутки», — предупредила Холгова.