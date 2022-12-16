Врач объяснила, чем опасны новогодние ёлки

Споры о том, какая праздничная ель лучше, искусственная или натуральная, давно уже попали в категорию вечных вместе с выявлением оптимальной заправки для летней окрошки и другими жизненно важными дилеммами. Вроде бы статистика говорит, что россияне в последние годы стали реже покупать праздничные деревья естественного происхождения. Пока же педиатр Анна Левадная перечислила опасности, связанные с обоими вариантами.
По словам врача, живая ель осыпается, поэтому есть риски попадания иголок в дыхательные пути или в качестве заноз под кожу. Также в тепле могут проснуться потенциально опасные насекомые, которые прячутся на ветвях дерева, например клещи.
А ещё аллергию и бронхоспазмы могут спровоцировать химикаты, которыми иногда обрабатывают ели для сохранения внешнего вида, или же эфирные масла, выделяемые из хвои в тепле.
К другим возможным рискам эксперт отнесла то, что такие деревья могут быть источником фталатов, свинца и других токсичных веществ, если материал изготовления окажется некачественным. Ну и к тому же на них активно накапливается пыль, что опять же сулит неприятности аллергикам.