Врач объяснила, чем опасны новогодние ёлки

Споры о том, какая праздничная ель лучше, искусственная или натуральная, давно уже попали в категорию вечных вместе с выявлением оптимальной заправки для летней окрошки и другими жизненно важными дилеммами. Вроде бы статистика говорит, что россияне в последние годы стали реже покупать праздничные деревья естественного происхождения. Пока же педиатр Анна Левадная перечислила опасности, связанные с обоими вариантами.

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По словам врача, живая ель осыпается, поэтому есть риски попадания иголок в дыхательные пути или в качестве заноз под кожу. Также в тепле могут проснуться потенциально опасные насекомые, которые прячутся на ветвях дерева, например клещи.

А ещё аллергию и бронхоспазмы могут спровоцировать химикаты, которыми иногда обрабатывают ели для сохранения внешнего вида, или же эфирные масла, выделяемые из хвои в тепле.

Рекомендации по живым ёлкам такие: не хранить дома больше 2–3 недель;

не устанавливать в детской комнате;

помыть под душем или опрыснуть водой перед тем, как ставить;

ставить в воду и поливать ежедневно, а ствол нужно предварительно обрезать;

подержать ель на улице, в гараже или на балконе несколько дней перед тем, как внести в дом, и потрясти (особенно если дома есть аллергики).

Если в доме есть младенцы или у кого-то развилась аллергическая реакция, то лучше выбрать искусственную ёлку. Но иногда иголки осыпаются и с искусственных елей, что тоже опасно для детей.