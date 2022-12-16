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34 минуты назад

Врач объяснила, чем опасны новогодние ёлки

Секрет Фирмыиещё 1

Споры о том, какая праздничная ель лучше, искусственная или натуральная, давно уже попали в категорию вечных вместе с выявлением оптимальной заправки для летней окрошки и другими жизненно важными дилеммами. Вроде бы статистика говорит, что россияне в последние годы стали реже покупать праздничные деревья естественного происхождения. Пока же педиатр Анна Левадная перечислила опасности, связанные с обоими вариантами.

Врач объяснила, чем опасны новогодние ёлки
Фото: ТАССТАСС

По словам врача, живая ель осыпается, поэтому есть риски попадания иголок в дыхательные пути или в качестве заноз под кожу. Также в тепле могут проснуться потенциально опасные насекомые, которые прячутся на ветвях дерева, например клещи.

А ещё аллергию и бронхоспазмы могут спровоцировать химикаты, которыми иногда обрабатывают ели для сохранения внешнего вида, или же эфирные масла, выделяемые из хвои в тепле.

Рекомендации по живым ёлкам такие:

  • не хранить дома больше 2–3 недель;
  • не устанавливать в детской комнате;
  • помыть под душем или опрыснуть водой перед тем, как ставить;
  • ставить в воду и поливать ежедневно, а ствол нужно предварительно обрезать;
  • подержать ель на улице, в гараже или на балконе несколько дней перед тем, как внести в дом, и потрясти (особенно если дома есть аллергики).
  • Если в доме есть младенцы или у кого-то развилась аллергическая реакция, то лучше выбрать искусственную ёлку. Но иногда иголки осыпаются и с искусственных елей, что тоже опасно для детей.

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К другим возможным рискам эксперт отнесла то, что такие деревья могут быть источником фталатов, свинца и других токсичных веществ, если материал изготовления окажется некачественным. Ну и к тому же на них активно накапливается пыль, что опять же сулит неприятности аллергикам.

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