Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

Специальный автофургон доставил в Кремль главную новогоднюю елку России. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что лесной красавице 95 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров.

Поиски елки начали еще летом, искали дерево не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет.

Кроме того, требовалось, чтобы ель находилась на некотором расстоянии от других деревьев. Она должна была стоять так, чтобы фура могла свободно к ней подъехать и не повредить другие деревья.

В общей сложности, было предложено 62 варианта.

Выбранная елка росла вблизи подмосковной деревни Гряды. Ее нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Лесничий измерил параметры дерева, они оказались соответствующими «кремлевским стандартам», сообщает «Вечерняя Москва».