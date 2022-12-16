Россияне признались, сколько стоит их Новый год мечты

Исследование показало, что каждый пятый россиянин хотел бы потратить на Новый год более 400 тыс. рублей.
Сумму от 300 до 400 тыс. рублей назвали 19% респондентов. Еще 17% уложились бы в цифру до 50 тыс. рублей. От 100 до 150 тыс. рублей на Новый год мечты потратили бы 13% россиян. Каждый десятый (10%) оценил желаемый праздник от 50 до 100 тыс. рублей.
Как сообщают «Известия», почти треть россиян (31%) рассказали, что хотели бы встретить Новый год в доме или квартире с видом на горы. 27% выбрали квартиру с видом на мегаполис. Еще 13% уверены, что неважно где, важно с кем.
На празднике мечты должна быть большая живая елка в потолок — так считают 31% респондентов.
На Новый год мечты большинство россиян (38%) хотели бы отправиться на вечеринку. По 21% набрали варианты «собраться с близкими за праздничным столом» и «кататься на лыжах и коньках».
Ранее "СП" писала, что перед Новым годом Роскачество проверило детские подарки. Как оказалось, в 95 процентах новогодних наборов (21 торговая марка из 22) присутствовали сладости, которые содержали запрещенные или не рекомендованные детям компоненты.