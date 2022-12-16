Россияне признались, сколько стоит их Новый год мечты

Исследование показало, что каждый пятый россиянин хотел бы потратить на Новый год более 400 тыс. рублей.

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Сумму от 300 до 400 тыс. рублей назвали 19% респондентов. Еще 17% уложились бы в цифру до 50 тыс. рублей. От 100 до 150 тыс. рублей на Новый год мечты потратили бы 13% россиян. Каждый десятый (10%) оценил желаемый праздник от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщают «Известия», почти треть россиян (31%) рассказали, что хотели бы встретить Новый год в доме или квартире с видом на горы. 27% выбрали квартиру с видом на мегаполис. Еще 13% уверены, что неважно где, важно с кем.

На празднике мечты должна быть большая живая елка в потолок — так считают 31% респондентов.

На Новый год мечты большинство россиян (38%) хотели бы отправиться на вечеринку. По 21% набрали варианты «собраться с близкими за праздничным столом» и «кататься на лыжах и коньках».