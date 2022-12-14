В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
21 минуту назад

Названа стоимость подготовки дома к Новому году

Lenta.ru

Покупка елки и набора из самых востребованных товаров для украшения дома к Новому году в среднем обойдется россиянам в 7,4-8,6 тысячи рублей, а без покупки елки — в шесть тысяч. Стоимость подготовки жилья к праздникам «Ленте.ру» назвали эксперты «Авито».

Названа стоимость подготовки дома к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С ноября по начало декабря продажи искусственных елей на платформе выросли на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, продажи настоящих елей — на 17 процентов. Искусственные деревья покупают в 8,5 раза чаще, чем живые. Средняя стоимость искусственной ели составила 2,6 тысячи рублей, а средняя стоимость настоящей — 1,3 тысячи.

Также увеличилось число покупок елочных игрушек. Рост составил 68 процентов, а средний чек — полторы тысячи рублей. Продажи мишуры выросли на восемь процентов. Игрушки в форме кролика — символа 2023 года — стали покупать на 46 процентов чаще, рождественские венки — на 82 процента. Украшения в виде снежинок продаются в 2,4 раза лучше, новогодние скатерти — в 2,7 раза, свечи — в 2,1 раза.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю елку. Эксперты советуют обращать внимание на размер и вид дерева. Чтобы оно стояло дольше и не сыпалось, следует приобретать пихту или сосну.

Новый год 2023,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители