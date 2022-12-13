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13 минут назад

Юрист Соловьёв предупредил о мошенничестве в преддверии новогодних покупок

RT на русскомиещё 3

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, что в преддверии Нового года мошенники могут вести более активную деятельность.

Россиян предупредили о мошенниках в преддверии новогодних покупок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам юриста, уже есть случаи, когда при попытке заказа подарка на маркетплейсе человек попадает на мошеннический сайт, в результате чего переводит денежные средства мошенникам.

«Также участились случаи мошенничества при реализации домашних животных, которых часто дарят на Новый год, дорогостоящей бытовой техники, часов и санкционного алкоголя», — отметил он.

Собеседник RT добавил, что можно избежать обмана, если придерживаться простых правил.

«Нужно быть особенно внимательным, тщательно перепроверять сайты продавцов, кроме того, иметь в виду, что продавец, предложивший продолжить общение в любом из мессенджеров, на 99% мошенник», — считает Соловьёв.

Ранее аналитик исследовательской группы Positive Technologies Фёдор Чунижеков заявил, что в период распродаж активизируются мошенники.

Новый год 2023,Общество,Иван Соловьев,
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