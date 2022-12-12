Россиянам раскрыли способы уберечь новогоднюю елку от нападения кота

Издание «Комсомольская правда» и начальник ветеринарной станции Анастасия Грицфельд рассказали, какие меры предосторожности стоит принять в новогодние праздники, чтобы домашние питомцы не испортили торжество.

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Чтобы животное не повредило новогоднюю ёлку, последнюю можно оригинально закрепить на потолке – при желании деревце можно повесить вместо люстры (предварительно обесточив электросеть и сняв саму люстру), либо установить специальные потолочные крепления. Но стоит помнить, что ёлку для потолка следует выбирать поменьше и полегче – чтобы установка была проще, а питомцы не смогли допрыгнуть.

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Более простой, но менее элегантный способ – установить ёлку в защитную клетку или спрятать её за особыми прозрачными панелями. Также можно поступить хитрее и поставить на защиту дерева пылесос, фольгу или даже двухсторонний скотч.

«Котики не любят, когда к их лапкам что-то прилипает и шелестит. Отпугнуть их может и запах. Например, цитрусовых. Раскидайте вокруг елки кожуру от мандаринов. Опять неэстетично? На этот случай есть специальные отпугивающие спреи для животных. Они еще называются “Антивандальные спреи от порчи предметов и погрызов”», – рассказала Анастасия Грицфельд.

Также в качестве крайней меры можно попробовать украсить только верхнюю часть ёлки либо вообще заменить дерево чем-то небольшим, «лысым» и трудно досягаемым – люстру, шест или даже вешалку.

Впрочем, проблемы у любителей домашних животных могут возникнуть не только с новогодним деревом. Например, ветеринары настоятельно советуют отказаться от мишуры и «дождика» – питомцы любят жевать украшения, что на самом деле крайне опасно для здоровья домашнего любимца. Тоже самое касается и электрогирлянд. Эксперты предупреждают, что провода следует по-возможности спрятать либо нанести на них масло цитрусовых или лаванды. Кроме того, желательно выбирать варианты, которые работают не от батареек.

Также не стоит баловать домашнего питомца едой с новогоднего стола. Многие человеческие угощения могут стать причиной отравления или кишечной непроходимости у животного.

«Еда со стола провоцирует аллергии, пищевые расстройства. Если ваш любимец что-то съел – понаблюдайте за его состоянием. Когда кошка или собака стали вялыми, у них появилось расстройство ЖКТ, не медлите и обращайтесь к ветеринару», – предупреждает Грицфельд.

Собачникам же стоит помнить, что выгул любимца под громыхание фейерверков может оказаться плохой идеей – работа пиротехники может вызвать у животного испуг и стресс. Постарайтесь отправиться на прогулку до запуска салюта, но всё равно подготовьтесь к тому, что преждевременный залп может напугать животное, и собака убежит. Для этого замените ошейник на шлейку с распределением нагрузки при рывке, а также проверьте надежность карабинов и наличие бирки с адресом.

А если ваш питомец принимает определённые лекарства, то позаботьтесь об их наличии заранее – достать их в новогодние праздники может быть проблематично.