Чем заняться в Москве в новогодние каникулы: афиша мероприятий

Предстоящие новогодние каникулы продлятся девять дней: с субботы, 31 декабря, по воскресенье, 8 января, включительно. «Рамблер» собрал идеи, чем можно заняться в Москве в эти дни.
На этих каникулах московские театры, клубы и концертные залы запланировали несколько десятков мероприятий. Вот некоторые из них:
Дата и время: 31 декабря в 21:00
Адрес: 1930 Moscow, Москва, Партийный пер., 1, корп. 6
Дата и время: 1 января в 20:00
Адрес: Мумий Тролль Music Bar, Москва, ул. Новый Арбат, 15
Дата и время: 1 января в 18:00
Адрес: Концертный зал «Измайлово», Москва, Измайловское шоссе, д.71 к.5
Дата и время: 5 января в 19:00
Адрес: Концертный зал «Измайлово», Москва, Измайловское шоссе, д.71 к.5
Дата и время: 2 января в 11:00, 13:15 и 15:30
Адрес: Культурный центр «Щукино», Москва, ул. Маршала Малиновского, 7
Дата и время: 4 января в 16:00
Адрес: КЦ «Строгино»
Дата и время: с 31 декабря по 6 января, есть сеансы в 11:00, 14:00 и 17:00
Адрес: Гостиный двор, Москва, ул. Ильинка, 4
Дата и время: 31 декабря в 11:00 и 15:00
Адрес: Малый театр. Сцена на Ордынке, Москва, ул. Большая Ордынка, 69
Дата и время: 5 и 6 января в 19:00
Адрес: Московский театр Олега Табакова. Сцена на Сухаревской (Москва, Малая Сухаревская пл., 5)
Дата и время: 5 января в 18:00 и 6 января в 12:00
Адрес: Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва, ул. Большая Дмитровка, 17
Дата и время: 8 января в 19:00
Адрес: Мастерская Петра Фоменко, Москва, Кутузовский просп., 30
Даты: 23 декабря 2022 года - 31 января 2023 года
Адрес: Музеон, ул. Крымский вал, влад. 2
Фестиваль «Ледовая Москва» пройдет на этих новогодних каникулах в Музеоне. Традиционно частью фестиваля станет ледовый Кремль с горками.
В программе фестиваля - соревнования по ледовой скульптуре среди участников из разных стран, закрытые ледовые павильоны, сцена с шоу-программой, театр и кино на улице.
Ледовые скульптуры и горки будут доступны с 30 декабря. Подробности можно найти тут.
Даты: 23 декабря 2022 года - 8 января 2023 года (катки откроются с 9 декабря)
Адрес: все адреса можно найти на сайте «Московские сезоны» (внизу страницы в разделе «Карта»)
Фестиваль «Путешествие в Рождество», проходящий в конце 2022-го - начале 2023 года, будет посвящен разнообразию новогодних традиций в российских регионах. Фестиваль проведут на 32 площадках и 19 катках.
В рамках фестиваля запланированы: мастерские по созданию подарков, кулинарные мастер-классы, сеансы катания на коньках, керлинг, тир, качели и многое другое. Также предусмотрена специальная программа для семей мобилизованных и беженцев. Всего организаторы планируют провести 4200 мастер-классов.
Новогодняя ярмарка «Путешествия в Рождество» запланирована на Пушкинской набережной, там будет представлена продукция всех регионов.
Время работы катков: с 11:00 до 22:00 в будни, с 10:00 до 22:00 на выходных (информацию о технических перерывах и точное время сеансов можно найти здесь).
Посетители должны заранее регистрироваться на сеанс катания в приложении «Московские сезоны» или на сайте.
На катки фестиваля можно прийти со своими коньками или взять их в прокате, аренда обойдется в 50 рублей + две тысячи рублей залога. Сопровождающим детей взрослым бесплатно выдадут валенки под залог в тысячу рублей.
Еще одно событие «Путешествия в Рождество» - Школа керлинга.
Адрес: ул. Школьная, вл. 39-45
Даты: с 23 декабря по 8 января
Школа керлинга проведет серию встреч с профессиональными керлингистами и устроит любительский турнир.
Каждый будний день там будут проходить мастер-классы по керлингу под руководством профессионалов, мини-турниры (на них нужно будет зарегистрироваться заранее), мини-турниры для детей, турниры среди любительских команд, конкурсы «Самый лучший бросок»/ «Прорыв года».
По выходным: мастер-классы, тренировки детских спортивных школ керлинга, мини-турнир среди зарегистрировавшихся участников и соревнования любительских команд.
Подробную информацию о работе Школы керлинга можно будет найти на сайте «Московских сезонов».