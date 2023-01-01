Чем заняться в Москве в новогодние каникулы: афиша мероприятий

Предстоящие новогодние каникулы продлятся девять дней: с субботы, 31 декабря, по воскресенье, 8 января, включительно. «Рамблер» собрал идеи, чем можно заняться в Москве в эти дни.

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Концерты, спектакли и елки

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На этих каникулах московские театры, клубы и концертные залы запланировали несколько десятков мероприятий. Вот некоторые из них:

Новогодний концерт The Hatters

Дата и время: 31 декабря в 21:00

Адрес: 1930 Moscow, Москва, Партийный пер., 1, корп. 6

Концерт группы «Моя Мишель»

Дата и время: 1 января в 20:00

Адрес: Мумий Тролль Music Bar, Москва, ул. Новый Арбат, 15

Концерт «Хиты 80-90-х. Дискотека»

Дата и время: 1 января в 18:00

Адрес: Концертный зал «Измайлово», Москва, Измайловское шоссе, д.71 к.5

Концерт группы «На-На»

Дата и время: 5 января в 19:00

Адрес: Концертный зал «Измайлово», Москва, Измайловское шоссе, д.71 к.5

Три кота: МегаЁлка

Дата и время: 2 января в 11:00, 13:15 и 15:30

Адрес: Культурный центр «Щукино», Москва, ул. Маршала Малиновского, 7

Детское шоу с елкой «Алиса: туда и обратно»

Дата и время: 4 января в 16:00

Адрес: КЦ «Строгино»

Елка в Гостином дворе

Дата и время: с 31 декабря по 6 января, есть сеансы в 11:00, 14:00 и 17:00

Адрес: Гостиный двор, Москва, ул. Ильинка, 4

Спектакль «Снежная королева»

Дата и время: 31 декабря в 11:00 и 15:00

Адрес: Малый театр. Сцена на Ордынке, Москва, ул. Большая Ордынка, 69

Спектакль «Ревизор» с Владимиром Машковым в роли Городничего

Дата и время: 5 и 6 января в 19:00

Адрес: Московский театр Олега Табакова. Сцена на Сухаревской (Москва, Малая Сухаревская пл., 5)

Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Дата и время: 5 января в 18:00 и 6 января в 12:00

Адрес: Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва, ул. Большая Дмитровка, 17

Спектакль «Король Лир»

Дата и время: 8 января в 19:00

Адрес: Мастерская Петра Фоменко, Москва, Кутузовский просп., 30

Фестиваль «Ледовая Москва»

Даты: 23 декабря 2022 года - 31 января 2023 года

Адрес: Музеон, ул. Крымский вал, влад. 2

Фестиваль «Ледовая Москва» пройдет на этих новогодних каникулах в Музеоне. Традиционно частью фестиваля станет ледовый Кремль с горками.

В программе фестиваля - соревнования по ледовой скульптуре среди участников из разных стран, закрытые ледовые павильоны, сцена с шоу-программой, театр и кино на улице.

Ледовые скульптуры и горки будут доступны с 30 декабря. Подробности можно найти тут.

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Даты: 23 декабря 2022 года - 8 января 2023 года (катки откроются с 9 декабря)

Адрес: все адреса можно найти на сайте «Московские сезоны» (внизу страницы в разделе «Карта»)

Фестиваль «Путешествие в Рождество», проходящий в конце 2022-го - начале 2023 года, будет посвящен разнообразию новогодних традиций в российских регионах. Фестиваль проведут на 32 площадках и 19 катках.

В рамках фестиваля запланированы: мастерские по созданию подарков, кулинарные мастер-классы, сеансы катания на коньках, керлинг, тир, качели и многое другое. Также предусмотрена специальная программа для семей мобилизованных и беженцев. Всего организаторы планируют провести 4200 мастер-классов.

Новогодняя ярмарка «Путешествия в Рождество» запланирована на Пушкинской набережной, там будет представлена продукция всех регионов.

Адреса бесплатных катков «Путешествия в Рождество»:

Площадь Революции

Гольяново, ул. Уральская, вл. 16

Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2

Митино, ул. Митинская вл. 31

Зеленоград, 16 микрорайон, бульварная зона

Косино-Ухтомский, ул. Святоозерская, вл. 1

Новые Черемушки, ул. Профсоюзная, вл. 41

Марьино, ул. Перерва, вл. 52

Кузьминки, Площадь Славы, Волгоградский пр-т, вл. 119

Братеево, ул. Ключевая, вл. 22

Куркино, пересечение ул. Соколово-Мещерская и Юровская

Новокосино, ул. Городецкая, вл. 1

Коптево, Коптевский бульвар, вл. 18 (парк «Бригантина»)

Вешняки, ул. Вешняковская, вл. 16

Южное Бутово, ул. Адмирала Руднева, вл. 8

Теплый стан, ул. Теплый стан, вл. 1Б

Отрадное, сквер по ул. Хачатуряна

Южное Медведково, ул. Сухонская, вл. 6, с. 1

Некрасовка, сквер у ст. метро «Некрасовка»

Время работы катков: с 11:00 до 22:00 в будни, с 10:00 до 22:00 на выходных (информацию о технических перерывах и точное время сеансов можно найти здесь).

Посетители должны заранее регистрироваться на сеанс катания в приложении «Московские сезоны» или на сайте.

На катки фестиваля можно прийти со своими коньками или взять их в прокате, аренда обойдется в 50 рублей + две тысячи рублей залога. Сопровождающим детей взрослым бесплатно выдадут валенки под залог в тысячу рублей.

Еще одно событие «Путешествия в Рождество» - Школа керлинга.

Адрес: ул. Школьная, вл. 39-45

Даты: с 23 декабря по 8 января

Школа керлинга проведет серию встреч с профессиональными керлингистами и устроит любительский турнир.

Каждый будний день там будут проходить мастер-классы по керлингу под руководством профессионалов, мини-турниры (на них нужно будет зарегистрироваться заранее), мини-турниры для детей, турниры среди любительских команд, конкурсы «Самый лучший бросок»/ «Прорыв года».

По выходным: мастер-классы, тренировки детских спортивных школ керлинга, мини-турнир среди зарегистрировавшихся участников и соревнования любительских команд.