Эксперты: объем заготовки живых елей в России вырастет на 15-20%

Объем заготовки живых российских елей вырастет на 15-20% в текущем новогоднем сезоне. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.

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"По оценкам Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, объем заготовки российских новогодних живых деревьев, сокращавшийся на протяжении последних 15 лет, вырастет на 15-20% до конца года, достигнув показателей 2017 года (420 тыс. деревьев), а оборот рынка хвойных деревьев в 2022 году составит более 12 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

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По данным аналитиков, фактором роста прежде всего станет импортозамещение за счет заготовки новогодних деревьев российскими предпринимателями, для которых уход импортных конкурентов открыл новую зону роста для развития. Увеличению объемов заготовки отечественных деревьев будут также способствовать многочисленные специальные акции в регионах страны.

В сообщении отмечается, что в прошлом новогоднем сезоне объем импорта хвойных деревьев в Россию составил 8,6 млн долларов, 50% елей в 2021 году были импортированы из Дании (49%), Польши (26%) и Эстонии (20%), деревья также привозили из Латвии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Германии и Норвегии. По оценкам Россельхозбанка, в текущем сезоне ассортимент и география поставщиков новогодних елей останутся прежними, стоимостной объем импорта останется на уровне 2021 года, однако в количественном отношении импорт может сократиться более чем на 40%.