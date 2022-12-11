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1 час назад

Экономист рассказал, когда выгоднее покупать продукты на Новый год

Вечерняя Москва

Некоторые новогодние продукты и товары могут подешеветь накануне Нового года в связи с превышением предложения над спросом и фактора сезонности. Об этом рассказал экономист Виталий Калугин.

Экономист рассказал, когда выгоднее покупать продукты на Новый год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них две–четыре недели максимум, — пояснил он.

Подорожания новогодних продуктов, по словам специалиста, перед самим праздником может не произойти в первую очередь в связи со стереотипным мышлением торговцев. Завоз одинаковых товаров на прилавки приводит к тому, что коммерсантам приходится конкурировать по конечной стоимости. Это в свою очередь влияет на общее снижение цен, сообщает URA.RU.

Эксперт по финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала «Вечерней Москве», как грамотно распределить финансы и порадовать близких без ущерба для кошелька. По ее словам, главный секрет заключается в планировании бюджета на год вперед.

HR-специалист Гарри Мурадян в беседе с «ВМ» назвал способы быстро подзаработать перед Новым годом. Эксперт считает, что в сфере торговли можно хорошо заработать накануне Нового года, однако не только в ней работодатели готовы платить больше в декабре. Кроме того, хорошим вариантом заработка будет практически любая работа 31 декабря и в период январских праздников.

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