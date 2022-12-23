Где пройдут новогодние гуляния в Подмосковье: адреса и время

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в предстоящие новогодние праздники в регионе не будет масштабных мероприятий с фейерверками. Подробнее о том, где и как будут проходить новогодние гуляния в Подмосковье, - в материале «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

В Московской области решили сконцентрироваться на детских каникулах, а взрослым власти советуют совершать прогулки на лыжах и ходить в музеи.

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На официальном туристическом портале правительства Подмосковья рассказали о праздничных гуляниях и разных вариантах встретить Новый год в регионе.

Мармеладно-мандариновый экспресс в Котельниках

Адрес: Московская область, Кузьминский лесопарк, микрорайон Белая дача, напротив д. 62

Даты: с 31 декабря 2022 года по 7 января 2023 года

Мармеладно-мандариновый экспресс под управлением Деда Мороза в Кузьминском лесопарке отправится в свой первый рейс в 12:00 31 декабря. Гости экспресса будут выполнять задания и получать подарки - мандарины и конфеты. Дополнительную информацию можно уточнить в соцсетях лесопарка.

Новогодние елки в Подольске

Адрес: Московская область, г.о. Подольск ул. Свердлова, д. 38

Даты: с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года

В подольском доме культуры «Октябрь» с 25 декабря по 3 января будут идти новогодние представления «Тайна страны игрушек». 31 декабря елки проведут в 11:00 и 14:00. Гостей представлений ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры у елки и праздничные фотосессии. Подробности можно найти на сайте ДК.

Арт-Новый год в Веретьево

Адрес: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Веретьево, арт-усадьба «Веретьево»

Даты: Новогодний заезд с 30 декабря 2022 года по 2 января 2023 года

В арт-усадьбе «Веретьево», расположенной на территории бывшего пионерского лагеря, подготовили арт-гуляния: гости вместе построят арт-объект и сожгут его под бой курантов, примут участие в кулинарных и творческих мастер-классах, посмотрят лазерное шоу, фаер-шоу и фейерверк, будут кататься с горок и танцевать.

Новый год под Пушкино

Адрес: Московская область, Пушкинский городской округ, территория Парк-отеля Sofrino

Даты: Новогодний заезд с 30 декабря по 2 января

Парк-отель Sofrino подготовил программу «Ультра русский Новый год». В новогоднюю ночь гостей Sofrino ждет банкет с шоу-программой, русские уличные гуляния с ледяным баром, катание на лошадях, новогодние мастер-классы и детская новогодняя интерактивная елка-спектакль «Красавица и чудовище».

Новогодний замок в Коломне

Адрес: Подмосковье, городской округ Коломна, деревня Доношово

Даты: Новогодний заезд с 30 декабря по 2 января