Россияне рассказали о планах на новогодние праздники

По данным опроса «Авито Работа», в предстоящий Новый год работать собираются 29% россиян. Еще треть планирует выйти на работу или взять подработку в праздничные дни с 2 по 8 января, сообщает PRIMPRESS.

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Аналитики выяснили, что новогодние праздники в кругу родных и близких проводят не все. В прошлом году 29% людей встретили 31 декабря в рабочей обстановке, в этом году выйти на работу в предпраздничный день планируют 18%.

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Отметим, что для большинства (41%) последний день уходящего года пройдет в обычном рабочем режиме с полным днем в офисе или на предприятии. Еще 23% выйдут на работу 31 декабря на неполный рабочий день. Однако 1 января большинство людей планируют отдыхать. В первый день 2022 года работали только 5%, на 1 января 2023-го рабочие планы строят лишь 3% опрошенных.

К слову, выйти на работу и 31 декабря, и 1 января в этом году собираются 8% опрошенных (год назад таких было 10%). Треть респондентов также будет работать или подрабатывать в период предстоящих зимних каникул с 2 по 8 января.

Исследование показало, что чаще всего люди выходят на работу 31 декабря или 1 января из-за специфики профессии (68%). Это особенно отмечают руководители подразделений (61%) и высококвалифицированные специалисты – врачи, инженеры и другие (56%), которые зачастую не могут отложить рабочие обязанности даже в праздничные дни. Вторая распространенная причина – сменный график (48%). В основном ее называют в качестве решающей представители рабочих специальностей (42%) – водители, курьеры, продавцы.

В то же время 42% выходят на работу 31 декабря или 1 января ради дополнительного заработка. Это более характерно для молодежи в возрасте 18–24 лет.