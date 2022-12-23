Где пройдут новогодние гуляния в Москве: адреса и время

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам решить, проводить ли в городе новогодние гуляния: голосование определило, что Москву украсят к Новому году, но фейерверков и больших концертов на улицах не будет. Подробнее о том, где пройдут новогодние гуляния в Москве, - в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

В мэрии рассказали, что в городе заработают новогодние катки, площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», а парки и самые популярные места Москвы преобразятся в честь праздника. Вот некоторые из важных мест.

Видео дня

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Даты: 23 декабря 2022 года - 8 января 2023 года (катки откроются с 9 декабря)

Адрес: адреса площадок фестиваля опубликованы на сайте «Московские сезоны» (внизу страницы в разделе «Карта»)

Организаторы «Путешествия в Рождество» рассказали, что в честь Нового 2023 года посетителей фестиваля отправят в большую экспедицию по России. Гости «Путешествия в Рождество» узнают, как отмечают новогодние праздники в разных регионах, попробуют традиционные блюда, смогут купить изделия народных промыслов и локальные продукты.

Среди мероприятий фестиваля - мастерские подарков, кулинарные мастер-классы, катки, керлинг, специальная программа для семей мобилизованных и беженцев, уличные спортивные объекты (хоккей-лабиринт, тир, качели на пружинах), карусели. Новогодняя ярмарка будет проходить на Пушкинской набережной и объединит товары из всех регионов РФ.

Фестиваль будет сопровождаться анимацией: на Манежной площади появятся новгородский Дед Трескун, якутский хранитель холода Чысхаан, эвенкийский Дед Мороз Амака Инин и Шахта Баба из Дагестана, на переходе между площадью Революции и Манежной встретятся байкальский Дед Мороз, Ворон Кутх и Хозяйка медной горы.

«Путешествие в Рождество» включает 4200 мастер-классов, 32 фестивальные площадки и 19 катков.

Перед посещением катка нужно предварительно зарегистрироваться через приложение «Московские сезоны» или на сайте.

Адреса катков:

Площадь Революции

Гольяново, ул. Уральская, вл. 16

Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2

Митино, ул. Митинская вл. 31

Зеленоград, 16 микрорайон, бульварная зона

Косино-Ухтомский, ул. Святоозерская, вл. 1

Новые Черемушки, ул. Профсоюзная, вл. 41

Марьино, ул. Перерва, вл. 52

Кузьминки, Площадь Славы, Волгоградский пр-т, вл. 119

Братеево, ул. Ключевая, вл. 22

Куркино, пересечение ул. Соколово-Мещерская и Юровская

Новокосино, ул. Городецкая, вл. 1

Коптево, Коптевский бульвар, вл. 18 (парк «Бригантина»)

Вешняки, ул. Вешняковская, вл. 16

Южное Бутово, ул. Адмирала Руднева, вл. 8

Теплый стан, ул. Теплый стан, вл. 1Б

Отрадное, сквер по ул. Хачатуряна

Южное Медведково, ул. Сухонская, вл. 6, с. 1

Некрасовка, сквер у ст. метро «Некрасовка»

График работы катков: будние дни с 11:00 до 22:00, выходные - с 10:00 до 22:00 (катки работают с техническими перерывами, их расписание - на сайте). Время начала сеанса может измениться из-за погоды.

Вход на каток бесплатный. Можно прийти со своими коньками или взять их в прокат - за 50 рублей + две тысячи рублей залога. Взрослым, сопровождающим детей, бесплатно выдадут валенки под залог в тысячу рублей.

С 23 декабря 2022-го по 8 января 2023 года в рамках фестиваля будет работать Школа кёрлинга. Адрес: ул. Школьная, вл. 39-45. На площадке можно будет встретиться с профессиональными керлингистами и принять участие в любительском турнире.

Каток на ВДНХ

Даты: 25 ноября 2022 года - 26 февраля 2023 года

Адрес: проспект Мира, 119

Общая площадь катка на ВДНХ вместе с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия - 20,5 тысячи «квадратов». На территории есть несколько кафе, ресторанов и гастрономическое пространство «Рестомаркет».

Купить билеты можно на сайте катка, цены начинаются от 200 рублей. Льготники имеют право на бесплатный билет.

Каток предоставляет услуги проката, заточки коньков и проводит обучающие занятия.

График работы катка:

С 11:00 до 15:00 - первый сеанс: вторник - пятница в будние дни;

С 10:00 до 15:00 - первый сеанс: суббота, воскресенье и в праздничные дни;

С 15:00 до 17:00 - технический перерыв;

С 17:00 до 23:00 - второй сеанс: вторник - воскресенье и в праздничные дни;

Понедельник - технический день, каток не работает.

На детском катке в этом году запланированы анимационно-развлекательная программа и танцевальные мастер-классы с героями сказок, а для взрослых -«Те самые ночные катания».

31 декабря прошлого года на катке праздновали Новый год - площадка работала с 20:00 до 03:00, гостей сопровождали актеры в костюмах сказочных персонажей. В новогоднюю ночь на катке устроили барабанное шоу и театрализованное акробатическое выступление, выступления музыкантов, а также развлекательные программы от профессиональных фигуристов. Возможно, этот Новый год также можно будет встретить на катке ВДНХ, информацию опубликуют на сайте.

Новогодние мастерские на ВДНХ

Даты: с 9 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Адрес: проспект Мира, 119

До 25 декабря на ВДНХ будут проводить детские мастер-классы по созданию новогодних украшений (по пятницам 9 и 16 декабря, а также в субботу и воскресенье 24 и 25 декабря), а 29 декабря состоится мастер-класс «Зимние узоры», участники которого сделают и распишут игрушки из дерева, а также узнают о том, как отмечают Новый год в разных странах.

Зона мастер-классов в Доме помощников Деда Мороза на «Городской ферме» будет работать до 8 января. Там дети научатся делать елочку из шерстяных нитей, снеговика из шишек и новогодние оригами. Время работы: 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00.

Подробнее о мастер-классах читайте тут.

Ледовая Москва

Даты: с 23 декабря 2022 года по 31 января 2023 года

Адрес: Музеон, ул. Крымский вал, влад. 2

Фестиваль «Ледовая Москва» откроется 23 декабря в Музеоне, по традиции на его площадке разместят ледовый Кремль с горками.

В рамках фестиваля пройдут международные соревнования по ледовой скульптуре, будут закрытые ледовые павильоны, сцена с яркой шоу-программой, уличные театр и кино.

Открытие ледовых скульптур и горок запланировано на 30 декабря. Подробности ищите тут.

Новогодние праздники в Парке Горького

Даты: с 17 декабря 2022 года по 3 января 2023 года

Адрес: Парк Горького, Партер, ул. Крымский вал, д.9, стр.4

Помимо катка, который уже открылся в Парке Горького, в декабре в Зеленой Школе будет проходить программа «Очень жду я Новый год!».

17, 18, 24 и 25 декабря в 17:00 состоятся новогодние «Ёлки» для детей от шести до 12 лет, будет организована предновогодняя мастерская, чтобы дети могли создать, упаковать подарки для близких и написать письмо Деду Морозу.

21 декабря в 17:00 и 23 декабря в 11:00 Зеленая Школа покажет два новогодних спектакля для детей от трех до шести лети и их родителей - «Сказки Севера» и «Сон и Соня».

С 3 января Зеленая Школа будет показывать зимние спектакли для детей от четырех до 12 лет в Музеоне (ул. Крымский вал, влад. 2).