Где пройдут новогодние гуляния в Москве: адреса и время

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам решить, проводить ли в городе новогодние гуляния: голосование определило, что Москву украсят к Новому году, но фейерверков и больших концертов на улицах не будет. Подробнее о том, где пройдут новогодние гуляния в Москве, - в материале «Рамблера».
В мэрии рассказали, что в городе заработают новогодние катки, площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», а парки и самые популярные места Москвы преобразятся в честь праздника. Вот некоторые из важных мест.
Даты: 23 декабря 2022 года - 8 января 2023 года (катки откроются с 9 декабря)
Адрес: адреса площадок фестиваля опубликованы на сайте «Московские сезоны» (внизу страницы в разделе «Карта»)
Организаторы «Путешествия в Рождество» рассказали, что в честь Нового 2023 года посетителей фестиваля отправят в большую экспедицию по России. Гости «Путешествия в Рождество» узнают, как отмечают новогодние праздники в разных регионах, попробуют традиционные блюда, смогут купить изделия народных промыслов и локальные продукты.
Среди мероприятий фестиваля - мастерские подарков, кулинарные мастер-классы, катки, керлинг, специальная программа для семей мобилизованных и беженцев, уличные спортивные объекты (хоккей-лабиринт, тир, качели на пружинах), карусели. Новогодняя ярмарка будет проходить на Пушкинской набережной и объединит товары из всех регионов РФ.
Фестиваль будет сопровождаться анимацией: на Манежной площади появятся новгородский Дед Трескун, якутский хранитель холода Чысхаан, эвенкийский Дед Мороз Амака Инин и Шахта Баба из Дагестана, на переходе между площадью Революции и Манежной встретятся байкальский Дед Мороз, Ворон Кутх и Хозяйка медной горы.
«Путешествие в Рождество» включает 4200 мастер-классов, 32 фестивальные площадки и 19 катков.
Перед посещением катка нужно предварительно зарегистрироваться через приложение «Московские сезоны» или на сайте.
График работы катков: будние дни с 11:00 до 22:00, выходные - с 10:00 до 22:00 (катки работают с техническими перерывами, их расписание - на сайте). Время начала сеанса может измениться из-за погоды.
Вход на каток бесплатный. Можно прийти со своими коньками или взять их в прокат - за 50 рублей + две тысячи рублей залога. Взрослым, сопровождающим детей, бесплатно выдадут валенки под залог в тысячу рублей.
С 23 декабря 2022-го по 8 января 2023 года в рамках фестиваля будет работать Школа кёрлинга. Адрес: ул. Школьная, вл. 39-45. На площадке можно будет встретиться с профессиональными керлингистами и принять участие в любительском турнире.
Даты: 25 ноября 2022 года - 26 февраля 2023 года
Адрес: проспект Мира, 119
Общая площадь катка на ВДНХ вместе с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия - 20,5 тысячи «квадратов». На территории есть несколько кафе, ресторанов и гастрономическое пространство «Рестомаркет».
Купить билеты можно на сайте катка, цены начинаются от 200 рублей. Льготники имеют право на бесплатный билет.
Каток предоставляет услуги проката, заточки коньков и проводит обучающие занятия.
График работы катка:
На детском катке в этом году запланированы анимационно-развлекательная программа и танцевальные мастер-классы с героями сказок, а для взрослых -«Те самые ночные катания».
31 декабря прошлого года на катке праздновали Новый год - площадка работала с 20:00 до 03:00, гостей сопровождали актеры в костюмах сказочных персонажей. В новогоднюю ночь на катке устроили барабанное шоу и театрализованное акробатическое выступление, выступления музыкантов, а также развлекательные программы от профессиональных фигуристов. Возможно, этот Новый год также можно будет встретить на катке ВДНХ, информацию опубликуют на сайте.
Даты: с 9 декабря 2022 года по 8 января 2023 года
Адрес: проспект Мира, 119
До 25 декабря на ВДНХ будут проводить детские мастер-классы по созданию новогодних украшений (по пятницам 9 и 16 декабря, а также в субботу и воскресенье 24 и 25 декабря), а 29 декабря состоится мастер-класс «Зимние узоры», участники которого сделают и распишут игрушки из дерева, а также узнают о том, как отмечают Новый год в разных странах.
Зона мастер-классов в Доме помощников Деда Мороза на «Городской ферме» будет работать до 8 января. Там дети научатся делать елочку из шерстяных нитей, снеговика из шишек и новогодние оригами. Время работы: 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00.
Подробнее о мастер-классах читайте тут.
Даты: с 23 декабря 2022 года по 31 января 2023 года
Адрес: Музеон, ул. Крымский вал, влад. 2
Фестиваль «Ледовая Москва» откроется 23 декабря в Музеоне, по традиции на его площадке разместят ледовый Кремль с горками.
В рамках фестиваля пройдут международные соревнования по ледовой скульптуре, будут закрытые ледовые павильоны, сцена с яркой шоу-программой, уличные театр и кино.
Открытие ледовых скульптур и горок запланировано на 30 декабря. Подробности ищите тут.
Даты: с 17 декабря 2022 года по 3 января 2023 года
Адрес: Парк Горького, Партер, ул. Крымский вал, д.9, стр.4
Помимо катка, который уже открылся в Парке Горького, в декабре в Зеленой Школе будет проходить программа «Очень жду я Новый год!».
17, 18, 24 и 25 декабря в 17:00 состоятся новогодние «Ёлки» для детей от шести до 12 лет, будет организована предновогодняя мастерская, чтобы дети могли создать, упаковать подарки для близких и написать письмо Деду Морозу.
21 декабря в 17:00 и 23 декабря в 11:00 Зеленая Школа покажет два новогодних спектакля для детей от трех до шести лети и их родителей - «Сказки Севера» и «Сон и Соня».
С 3 января Зеленая Школа будет показывать зимние спектакли для детей от четырех до 12 лет в Музеоне (ул. Крымский вал, влад. 2).
Найти билеты на разные мероприятия можно по ссылке.