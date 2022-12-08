Как выбрать пиротехнику на Новый год: советы для пользователя

Новый год мы давно привыкли ассоциировать с салютом и фейерверком. Как правильно выбрать пиротехнику, на что обратить внимание при ее покупке и какие меры безопасности надо соблюдать, запуская салюты? ФедералПресс» подготовил список советов и правил, которые надо соблюдать чтобы не испортить себе праздник.

Фото: Федерал Пресс Федерал Пресс

Какая бывает пиротехника

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Выбирая пиротехнику на Новый год или другой праздник, первый вопрос на который вам предстоит ответить: «как и где я ее буду использовать?», от этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих. Сразу стоит отметить, что пиротехника делится на 5 классов. Обычный покупатель может приобрести фейерверки и петарды только с 1 по 3 класс.

Купить 4 и 5 класс пиротехники можно только имея лицензию, но такие вещи используются только специализированными организациями, к примеру для проведения городских салютов. Поэтому мы их рассматривать не будем. Сама же пиротехника делится на несколько видов в зависимости от назначения и визуальных эффектов.

Фонтаны

Во время взрыва рассыпаются на множество маленьких ярких искр. Высота фонтана обычно не превышает 8 метров. Некоторые экземпляры выстреливают со свистом или треском.

Римские свечи

Выдают серию из огоньков. В небольшой по размеру трубке находится фитиль, который нужно поджечь. Через определенные промежутки времени происходят взрывы, разноцветные искры вылетают на высоту до 30 метров. Каждый взрыв сопровождается хлопком.

Петарды

При запуске петарды увидеть яркое световое шоу не получится, такую пиротехнику применяют для создания шумового эффекта, на большую высоту они не поднимаются. Некоторые петарды испускают разноцветный дым.

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Ракеты

Помогут сделать световое шоу на высоте от 15 до 100 метров. Такой вид пиротехнических изделий пиротехники оставляет по себе шлейф дыма и яркий столб разноцветных искр. Во время выстрела как правило раздается свист или шипение.

Батареи и салюты

То, что многие привыкли видеть во время личных и городских праздников. Заряд вылетает из трубки, поднимается на высоту примерно 50 метров и взрывается шапкой искр. Батареи рассчитаны в среднем 10-30 залпов.

Из всего перечисленного в помещении можно использовать только Фонтаны которые испускают «холодный огонь», бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки. Все остальное используется на улице, и ни в коем случае нельзя доверять запуск пиротехники детям!

На что обратить внимание при покупке

В первую очередь: покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах! Попытка сэкономить» и купить на «китайском рынке» чревата долгим и дорогим лечением. Дело в том, что к хранению пиротехники предъявляются особые требования, и если петарды или фейерверки хранились неправильно, то это может привести к преждевременной детонации. При покупке следует обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия.

Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Поэтому при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар.

Все пиротехнические изделия должны иметь маркировочные обозначения на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом. Маркировочные обозначения в себя включают:

Наименование изделия.

Предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности.

Наименование и место нахождения организации – изготовителя.

Обозначение стандартов в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия.

Срок годности.

Перечень опасных факторов и размеры опасной зоны

Ограничения в отношении условий обращения.

Требования по безопасному хранению и утилизации.

Инструкцию по применению

Информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента.

Назначение или область применения пиротехнических изделий.

Перечисленная выше информация должна быть изложена на русском языке, текст должен быть четким и хорошо читаемым. Предупредительные надписи должны быть выделены словом «ВНИМАНИЕ».

Как использовать пиротехнику

При выборе места использования пиротехнических изделий необходимо строго руководствоваться инструкцией к конкретному изделию, в которой должен быть указан радиус опасной зоны. Он составляет не более 30 метров для изделий 3 класса, 5 метров для второго и 0,5 метра для 1 класса.

Запрещается использование пиротехнических изделий:

На крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий.

На сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

Во время проведения массовых мероприятий.

На территориях объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ ах и культовых сооружениях, заповедниках, заказниках и национальных парках.