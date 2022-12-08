Как выбрать пиротехнику на Новый год: советы для пользователя

Новый год мы давно привыкли ассоциировать с салютом и фейерверком. Как правильно выбрать пиротехнику, на что обратить внимание при ее покупке и какие меры безопасности надо соблюдать, запуская салюты? ФедералПресс» подготовил список советов и правил, которые надо соблюдать чтобы не испортить себе праздник.
Выбирая пиротехнику на Новый год или другой праздник, первый вопрос на который вам предстоит ответить: «как и где я ее буду использовать?», от этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих. Сразу стоит отметить, что пиротехника делится на 5 классов. Обычный покупатель может приобрести фейерверки и петарды только с 1 по 3 класс.
Купить 4 и 5 класс пиротехники можно только имея лицензию, но такие вещи используются только специализированными организациями, к примеру для проведения городских салютов. Поэтому мы их рассматривать не будем. Сама же пиротехника делится на несколько видов в зависимости от назначения и визуальных эффектов.
Во время взрыва рассыпаются на множество маленьких ярких искр. Высота фонтана обычно не превышает 8 метров. Некоторые экземпляры выстреливают со свистом или треском.
Выдают серию из огоньков. В небольшой по размеру трубке находится фитиль, который нужно поджечь. Через определенные промежутки времени происходят взрывы, разноцветные искры вылетают на высоту до 30 метров. Каждый взрыв сопровождается хлопком.
При запуске петарды увидеть яркое световое шоу не получится, такую пиротехнику применяют для создания шумового эффекта, на большую высоту они не поднимаются. Некоторые петарды испускают разноцветный дым.
Помогут сделать световое шоу на высоте от 15 до 100 метров. Такой вид пиротехнических изделий пиротехники оставляет по себе шлейф дыма и яркий столб разноцветных искр. Во время выстрела как правило раздается свист или шипение.
То, что многие привыкли видеть во время личных и городских праздников. Заряд вылетает из трубки, поднимается на высоту примерно 50 метров и взрывается шапкой искр. Батареи рассчитаны в среднем 10-30 залпов.
Из всего перечисленного в помещении можно использовать только Фонтаны которые испускают «холодный огонь», бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки. Все остальное используется на улице, и ни в коем случае нельзя доверять запуск пиротехники детям!
В первую очередь: покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах! Попытка сэкономить» и купить на «китайском рынке» чревата долгим и дорогим лечением. Дело в том, что к хранению пиротехники предъявляются особые требования, и если петарды или фейерверки хранились неправильно, то это может привести к преждевременной детонации. При покупке следует обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия.
Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Поэтому при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар.
Все пиротехнические изделия должны иметь маркировочные обозначения на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом. Маркировочные обозначения в себя включают:
При выборе места использования пиротехнических изделий необходимо строго руководствоваться инструкцией к конкретному изделию, в которой должен быть указан радиус опасной зоны. Он составляет не более 30 метров для изделий 3 класса, 5 метров для второго и 0,5 метра для 1 класса.
Так же нельзя пользоваться просроченной пиротехникой, курить рядом с ней, бросать ее в огонь. Кстати, при использовании пиротехники лучше заранее определиться с выбором: «фейерверк или алкоголь» . Лучше их не совмещать. Помните, что любая даже самая безобидная петарда это все же взрывоопасный предмет. Не портите себе праздник!