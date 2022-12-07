Названы самые экологичные новогодние украшения

«У меня, например, из года в год одни и те же игрушки, правда, в пору ярмарок я стараюсь купить что-то новое и особенное. Поэтому на нашей елке сидит кукла-ангел, висят самолетики, ватный космонавт и леденцы-трость из мулине. Я помню, как покупала каждую игрушку, поэтому они для меня дороги как память. Такой подход тоже весьма экологичен, ведь многим игрушкам уже больше 10 лет, я их все очень бережно храню, так что они могут послужить и моим внукам», — поделилась Леванова.