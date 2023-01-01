Как быстро протрезветь после алкогольных возлияний

Праздники редко обходятся без алкогольных напитков на столе. Хотя некоторые люди могут веселиться и без них. Но этому стоит поучиться, конечно же, доступно это, по крайней мере пока, лишь избранным. Удел остальных – страдать от похмелья как минимум весь следующий день, а то и несколько. А жизнь тем временем проходит и хочется быть в форме.

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«Рамблер» рассказывает, что нужно сделать, чтобы быстро протрезветь.

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Что происходит с организмом

Сразу нужно запомнить, протрезветь, то есть переработать и вывести весь алкоголь, организм не сможет быстрее или медленнее. Скорость выведения алкоголя зависит от объема печени в основном, поэтому мужчины пьянеют медленнее и трезвеют быстрее женщин, но не в силу половых отличий, а только лишь из-за размера. Логично предположить, что чем крупнее человек в целом, тем крупнее его внутренние органы, в том числе и печень. До 90% этанола утилизируется печенью, остальное приходится на другие органы.

Очень упрощенно метаболизм алкоголя можно описать следующей схемой: сначала этанол превращается в ацетальдегид – очень токсичное вещество, затем оно превращается в менее опасный ацетат, который распадается на безопасные углекислый газ и воду. Перескочить с одной стадии на другую невозможно. Именно поэтому безопасных доз алкоголя не существует, для организма это всегда отправление, а единственный способ оставаться трезвым – не пить вовсе.

Если вы почувствовали опьянение

В первую очередь стоит прекратить пить, пока не почувствуете себя хотя бы чуть лучше. Коварство алкоголя в том, что он тормозит процессы торможения. При опьянении легкой степени вам весело, вы переходите с одной темы на другую и чувствуете душевный подъем, но затем речь и мышление становятся все более вязким, ухудшается координация движений, вы можете оступиться на ровном месте. Так проявляется опьянение уже средней степени тяжести. В тяжелых случаях люди уже с трудом передвигаются, организму очень плохо.

Что можно делать

Пить воду

Алкоголь вызывает обезвоживание организма, поэтому, чтобы немного себе помочь, нужно пить воду. Ясность мысли не вернется, но организму станет легче перерабатывать и выводить алкоголь, так как все реакции идут в присутствии воды.

Есть твердую пищу

Подойдут хлеб, запеченное мясо, например, курица, макароны, гречка и тому подобное – замедлят скорость всасывания алкоголя, что немного снизит нагрузку на печень.

Гулять

Свежий воздух улучшит работу мозга. Но помните, что нельзя выходить на улицу, если там слишком жарко – вы рискуете увеличить нагрузку на сердце и сосуды, или слишком холодно – вы рискуете не заметить, что замерзли, переохладиться и заболеть.

Принимать душ

Слегка прохладный душ вас немного взбодрит, но не ледяной, иначе вы рискуете заработать спазм сосудов.

Пить кофе

Трезвее вы не станете, но почувствуете себя более собранным. Важно помнить, что кофе, как и алкоголь вызывает обезвоживание организма, поэтому не забывайте пить воду.

Спать

Просто дайте организму время и не мешайте ему.

Принимать сорбенты

Активированный уголь не сможет связать алкоголь, но другим сорбентам это по силам, особенно если вы примите препарат не позднее двадцати минут после последней порции алкоголя.

Что делать нельзя

Садиться за руль

Даже если перечисленные способы помогли вам почувствовать лучше, это не значит, что вы протрезвели. Концентрация внимания у вас снижена, и вы рискуете стать виновником серьезной аварии. В лучшем случае вас лишат прав.

Идти в баню

Это не поможет стать трезвее, а вот нагрузку на сердце и сосуды даст серьезную, что увеличит риск инсульта и инфаркта. Алкоголь и баня несовместимы.

Курить

Никотин, как и алкоголь, вызывает спазм сосудов. Трезвее вы не станете, но опять же увеличите нагрузку на сердце и сосуды.

Заниматься спортом

Из-за снижения концентрации и нарушения координации вы рискуете не рассчитать нагрузку и получить серьезную травму.

Сдерживать рвоту

Если вас тошнит, не сопротивляйтесь. Занятие не самое приятное, но организму действительно станет легче.

На следующее утро

Чтобы уменьшить страдания от похмелья, действуйте по следующей схеме: