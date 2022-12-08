«Деньги, отпуск, наряды»: россияне назвали желаемые подарки на Новый год

Россияне рассказали, что они хотели бы получить в подарок на Новый год. Из результатов опроса сервиса SuperJob следует, что лучшим подарком для женщин стал бы отпуск, а для мужчин – деньги.

Отмечается, что 16 % опрошенных хотят получить в подарок деньги, еще по 15 % рассчитывают на отпуск и недвижимость. 8 % россиян хотят получить в подарок новый девайс, а 7 % – автомобиль. При этом 2 % респондентов хотели бы, чтобы им подарили на Новый год наряд или аксессуары. Всего 1 % граждан мечтает получить в подарок домашнее животное. Также в список подарков попали ремонт, парфюм, музыкальные инструменты, сладости, мебель, лодки, передает «Мослента».