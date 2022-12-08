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1 час назад

«Деньги, отпуск, наряды»: россияне назвали желаемые подарки на Новый год

РИА "ФедералПресс"иещё 5

Россияне рассказали, что они хотели бы получить в подарок на Новый год. Из результатов опроса сервиса SuperJob следует, что лучшим подарком для женщин стал бы отпуск, а для мужчин – деньги.

«Деньги, отпуск, наряды»: россияне назвали желаемые подарки на Новый год
Фото: Федерал ПрессФедерал Пресс

«Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины – об отпуске, недвижимости и новых нарядах», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что 16 % опрошенных хотят получить в подарок деньги, еще по 15 % рассчитывают на отпуск и недвижимость. 8 % россиян хотят получить в подарок новый девайс, а 7 % – автомобиль. При этом 2 % респондентов хотели бы, чтобы им подарили на Новый год наряд или аксессуары. Всего 1 % граждан мечтает получить в подарок домашнее животное. Также в список подарков попали ремонт, парфюм, музыкальные инструменты, сладости, мебель, лодки, передает «Мослента».

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