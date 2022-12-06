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1 час назад

Полицию призвали проверить алкоголь перед новогодними праздниками

Елена Прошина

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев потребовал от главы МВД Владимира Колокольцева дополнительно проверить наличие суррогатного алкоголя перед новогодними праздниками. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Полицию призвали проверить алкоголь перед новогодними праздниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суррогаты – это смертельно опасное явление, по причине которых фиксируется смертность граждан, особенно в преддверии новогодних праздников, когда отдельные горе-предприниматели хотят заработать любой ценой. Из-за распространения алкогольных суррогатов ухудшается криминогенная обстановка в целом», – сказал Хамзаев.

Он также заявил, что в течение года из-за отравления суррогатным алкоголем в России умирает около двух тысяч человек, но в период новогодних праздников это число вырастает до шести тысяч.

Ранее в Совете Федерации предложили ввести контроль за оборотом табака по аналогии с алкоголем.

Новый год 2023,Бийсултан Хамзаев,Владимир Колокольцев,Совет Федерации,Госдума,
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