Полицию призвали проверить алкоголь перед новогодними праздниками

«Суррогаты – это смертельно опасное явление, по причине которых фиксируется смертность граждан, особенно в преддверии новогодних праздников, когда отдельные горе-предприниматели хотят заработать любой ценой. Из-за распространения алкогольных суррогатов ухудшается криминогенная обстановка в целом», – сказал Хамзаев.

Он также заявил, что в течение года из-за отравления суррогатным алкоголем в России умирает около двух тысяч человек, но в период новогодних праздников это число вырастает до шести тысяч.