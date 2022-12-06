Как встретить Деда Мороза: список городов

Одним из главных символов Нового года является Дед Мороз. Без этого сказочного персонажа не обходится ни одна праздничная сказка. Этого доброго дедушку ждут дети всех возрастов, потому что он дарит подарки и приносит радость. Ежегодно он отправляется на своем сказочном поезде из Великого Устюга в поездку по России. «ФедералПресс» составил список городов, где можно встретиться с Дедом Морозом, который уже приготовил каждому ребенку новогодний подарок.
С 6-11 декабря поезд Деда Мороза посетит Ижевск (6.12 – утром), Набережные Челны (6.12 – вечером), Уфу (7.12), Белорецк (8.12 – утром), Магнитогорск (8.12 – днем), Орск (9.12 – утром), Оренбург (9.12 – вечером), Самара (10.12), Сызрань (11.12), Ульяновск (11.12).
С 12-18 декабря Деда Мороза можно будет встретить в Саранске (12.12), Пензе (12.12), Саратове (13.12), Волгограде (14.12), Астрахани (15.12) и Воронеже (18.12).
19–25 декабря поезд Деда Мороза посетит Тамбов (19.12), Мичуринск-Уральский (19.12), Липецк (20.12), Елец (20.12), Курск (21.12), Орел (22.12), Брянск-Орловский (22.12), Калугу (23.12), Тулу (23.12) и Москву, где пробудет 2 дня (24.12-25.12).
В предновогодние дни Дед Мороз посетит Смоленск (26.12), Тверь (27.12), Великие Луки (29.12), Псков (30.12) и Нижний Новгород (31.12).
Как выглядит знаменитый поезд Деда Мороза – в галерее «Рамблера».