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1 час назад

Как встретить Деда Мороза: список городов

Александр Котлеткин

Одним из главных символов Нового года является Дед Мороз. Без этого сказочного персонажа не обходится ни одна праздничная сказка. Этого доброго дедушку ждут дети всех возрастов, потому что он дарит подарки и приносит радость. Ежегодно он отправляется на своем сказочном поезде из Великого Устюга в поездку по России. «ФедералПресс» составил список городов, где можно встретиться с Дедом Морозом, который уже приготовил каждому ребенку новогодний подарок.

1/12 Поезд Деда Мороза прибывает на железнодорожный вокзал в Перми
Фото: РИА Новости
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2/12 Дед Мороз отправился в путь из Великого Устюга за 70 дней до Нового года, его поезд проедет более 33 тысяч км пути, побывает более чем в 130 городах России
Фото: РИА Новости
3/12 Дети во время экскурсии по вагонам поезда Деда Мороза на железнодорожном вокзале "Новосибирск – Главный" в Новосибирске
Фото: РИА Новости
4/12 Мальчик отправляет письмо Деду Морозу
Фото: РИА Новости
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5/12 Открытки в вагоне поезда Деда Мороза на вокзале "Новосибирск – Главный"
Фото: РИА Новости
6/12 Открытки в вагоне поезда Деда Мороза на вокзале "Новосибирск – Главный"
Фото: РИА Новости
7/12 Дед Мороз и его команда выступают на железнодорожном вокзале в Перми
Фото: РИА Новости
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8/12 Дед Мороз и его команда выступают на железнодорожном вокзале в Перми
Фото: РИА Новости
9/12 Дед Мороз и его команда выступают на железнодорожном вокзале в Перми
Фото: РИА Новости
10/12 Дед Мороз и его команда выступают на железнодорожном вокзале в Перми
Фото: РИА Новости
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11/12  Девочка звонит в колокол, установленный возле поезда Деда Мороза
Фото: РИА Новости
12/12 Дети общаются с Дедом Морозом во время экскурсии по вагонам поезда Деда Мороза
Фото: РИА Новости

С 6-11 декабря поезд Деда Мороза посетит Ижевск (6.12 – утром), Набережные Челны (6.12 – вечером), Уфу (7.12), Белорецк (8.12 – утром), Магнитогорск (8.12 – днем), Орск (9.12 – утром), Оренбург (9.12 – вечером), Самара (10.12), Сызрань (11.12), Ульяновск (11.12).

С 12-18 декабря Деда Мороза можно будет встретить в Саранске (12.12), Пензе (12.12), Саратове (13.12), Волгограде (14.12), Астрахани (15.12) и Воронеже (18.12).

19–25 декабря поезд Деда Мороза посетит Тамбов (19.12), Мичуринск-Уральский (19.12), Липецк (20.12), Елец (20.12), Курск (21.12), Орел (22.12), Брянск-Орловский (22.12), Калугу (23.12), Тулу (23.12) и Москву, где пробудет 2 дня (24.12-25.12).

В предновогодние дни Дед Мороз посетит Смоленск (26.12), Тверь (27.12), Великие Луки (29.12), Псков (30.12) и Нижний Новгород (31.12).

Как выглядит знаменитый поезд Деда Мороза – в галерее «Рамблера».

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