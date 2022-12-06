Как встретить Деда Мороза: список городов

Одним из главных символов Нового года является Дед Мороз. Без этого сказочного персонажа не обходится ни одна праздничная сказка. Этого доброго дедушку ждут дети всех возрастов, потому что он дарит подарки и приносит радость. Ежегодно он отправляется на своем сказочном поезде из Великого Устюга в поездку по России. «ФедералПресс» составил список городов, где можно встретиться с Дедом Морозом, который уже приготовил каждому ребенку новогодний подарок.