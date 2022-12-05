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39 минут назад

Россияне раскрыли траты на новогодние подарки

Мослента

Свои траты на новогодние подарки раскрыли россияне в опросе сервиса для покупок «Яндекс Маркет», передает «Лента.ру».

Россияне раскрыли траты на новогодние подарки
Фото: freestocks / Unsplashfreestocks / Unsplash

«Большинство россиян (30 процентов) рассчитывает потратить на подарки до пяти тысяч рублей, чуть меньше граждан (28 процентов) отложили на презенты до трех тысяч рублей, а каждый четвертый и десятый — до 10 и 15 тысяч рублей соответственно. При этом только шесть процентов респондентов отложили на новогодний шопинг около 20 тысяч рублей», — сообщается в результатах исследования.

Уточняется, что самым желанным подарком на Новый год россияне назвали деньги. Также респонденты рассчитывают получить электронику, косметику, парфюмерию, кондитерские изделия, алкоголь, одежду и украшения.

Ранее россияне назвали топ самых бесполезных подарков на праздники. На вершине антирейтинга — «безвкусные пылесборники», то есть вазы, статуэтки и шкатулки.

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