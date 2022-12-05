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43 минуты назад

В России подорожали фейерверки

Lenta.ru

За год пиротехническая продукция в России подорожала на 15-20 процентов как в опте, как и в рознице, рассказали участники рынка. Как сообщает NEWS.ru, причиной стали введенные против страны санкции, ведь раньше фейерверки завозились преимущественно из Китая через европейски порты, то теперь через них не пропускают российские корабли.

В России подорожали фейерверки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Член Российской пиротехнической ассоциации Анатолий Воробьев уточнил, что сейчас поставки переориентировали на автомобильный транспорт, и они идут через Дальний Восток. Плюс рост цен на пиротехнику связан еще и с тем, что в Китае на фоне карантинных ограничений из-за коронавируса закрывались заводы.

В свою очередь руководитель сети магазинов пиротехники «КоробкаФейерверков.РФ» Дмитрий Метелкин рассказал, что продавцы уже учли снижающуюся покупательную способность россиян, так что в этом году средний чек будет в районе 2-3 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.

Новый год 2023,Анатолий Воробьев,
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