Россиянам рассказали об экологичных новогодних елках

«Высохшее дерево также пустят на щепу, которую потом будут использовать доя различных целей. Главное что надо помнить: мы не срубаем елку сами и не выбрасываем ее мусорку и уж тем более в мусоропровод, — напомнила Леванова. — Что касается искусственной елки, то тут все ещё проще. Если она у вас есть — используйте ее во всю как можно дольше. Ее углеродный след начинает оправдываться на втором десятке лет. К сожалению, пришедшие в негодность елки нельзя сейчас переработать».