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40 минут назад

Россиянам рассказали об экологичных новогодних елках

Lenta.ruиещё 1

И живые, и искусственные новогодние елки могут быть экологичными, если соблюдать правила их использования: живые — правильно утилизировать и не срубать самостоятельно, искусственными — пользоваться несколько лет, не меняя. Об этом «Ленте.ру» рассказала Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР».

Россиянам рассказали об экологичных новогодних елках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Живая елка будет вполне экологична, если вы выполняете два условия, — сказала Леванова. — Во-первых, если вы берете живую елку, то только со специального елочного базара, где деревья выращивают конкретно в качестве новогоднего украшения. Во-вторых, елки необходимо правильно утилизировать».

По словам эколога, некоторые продавцы сразу предлагают забрать елку после праздников и затем правильно ее утилизируют, отправляют щепу в «мирное русло». Кроме того, во многих дворах Москвы уже несколько лет устанавливают огромные сетки, куда можно скинуть елку самому.

«Высохшее дерево также пустят на щепу, которую потом будут использовать доя различных целей. Главное что надо помнить: мы не срубаем елку сами и не выбрасываем ее мусорку и уж тем более в мусоропровод, — напомнила Леванова. — Что касается искусственной елки, то тут все ещё проще. Если она у вас есть — используйте ее во всю как можно дольше. Ее углеродный след начинает оправдываться на втором десятке лет. К сожалению, пришедшие в негодность елки нельзя сейчас переработать».

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