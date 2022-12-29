Самые дорогие елочные игрушки эпохи СССР на Авито

Новый год в СССР стали праздновать в 1935 году, спустя несколько лет после официального запрета Рождества. 28 декабря в газете "Правда" вышла заметка Павла Постышева, близкого сподвижника Сталина, который призвал граждан наряжать и украшать елки. Новогодняя елка попала в советскую опалу после смерти Ленина. Обычай высмеивали в агитплакатах, в школах и детских садах проводили антиелочные утренники, а комсомольцы и партработники ходили по домам, где выявляли нарушителей.

1/20 Самым дорогим лотом стал набор советских елочных игрушек, за который продавец просит 100.000 рублей Фото: Авито Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/20 Елочная игрушка из ваты 1938 года выпуска "Стрекоза и муравей" оценивается в 99.999 рублей Фото: Авито 3/20 Сразу 3 новогодних украшения из ваты, 30-40-х годов продаются за 95.000 рублей Фото: Авито 4/20 Набор ватных елочных игрушек 30-60х годов - 90.000 рублей Фото: Авито Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/20 6/20 За весь набор редких новогодних украшений продавец просит 45.000 рублей Фото: Авито 7/20 Новогоднее украшение "Баба Яга" - 40.000 рублей Фото: Авито Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/20 Советская ёлочная игрушка "Ребенок с флажком" 50х годов из ваты и бумаги - 39.500 рублей Фото: Авито 9/20 Елочная игрушка СССР "Синьор помидор под арестом" - 35.000 рублей Фото: Авито 10/20 Сразу три отреставрированные елочные игрушки оценены продавцом в 35.000 рублей Фото: Авито Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/20 Набор из 107 елочных украшений продается за 35.000 рублей Фото: Авито 12/20 Игрушка "Дед мороз", произведенная из ваты в 30-40х годах - 32.000 рублей Фото: Авито 13/20 Олень из папье-маше 40-50х годов прошлого века оценен продавцом в 35 тысяч рублей Фото: Авито Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/20 Набор елочных игрушек по мотивам сказки о царе Салтане - 25.000 рублей Фото: Авито 15/20 Продавец оценил весь набор старых новогодних украшений в 25.000 рублей Фото: Авито 16/20 Довоенная ватная елочная игрушка "Лягушка с газетой" - 25.000 рублей Фото: Авито Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/20 Эти два веселых хоккеиста обойдутся покупателю в 25.000 рублей Фото: Авито 18/20 Отреставрированная елочная игрушка производства Фабрики елочных украшений города Ленинграда стоит 22.000 рублей Фото: Авито 19/20 Этого скромного зайку из ваты продавец оценил в 22.000 рублей Фото: Авито Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 20/20

Самом собой, что спустя десятилетие такой политики, наряжать новогодние елки было нечем. В первый год народ выкручивался, как мог. В ход шла вата, бумага, фольга, коробки из-под конфет, игрушки и куклы. Власть такие елки не одобряла и уже в следующем году по всей стране открылись фабрики елочных игрушек, самые крупные — в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде. Украшения делали из ваты, папье-маше, картона и бумаги. Стеклянных украшений в те годы было мало. Тем не менее, традиция украшать елку вновь вернулась в Россию, а после Великой Отечественной войны Новый год стал по-настоящему всенародным праздником.

После распада СССР новогодние игрушки сменили более дешевые пластиковые аналоги. Светящиеся ламповые гирлянды ушли в прошлое. При этом, несмотря на засилие ширпотреба, многие семьи продолжают наряжать елки советскими игрушками, которые до сих пор считаются в обществе самыми качественными.