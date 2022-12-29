Самые дорогие елочные игрушки эпохи СССР на Авито

Новый год в СССР стали праздновать в 1935 году, спустя несколько лет после официального запрета Рождества. 28 декабря в газете "Правда" вышла заметка Павла Постышева, близкого сподвижника Сталина, который призвал граждан наряжать и украшать елки. Новогодняя елка попала в советскую опалу после смерти Ленина. Обычай высмеивали в агитплакатах, в школах и детских садах проводили антиелочные утренники, а комсомольцы и партработники ходили по домам, где выявляли нарушителей.
Самом собой, что спустя десятилетие такой политики, наряжать новогодние елки было нечем. В первый год народ выкручивался, как мог. В ход шла вата, бумага, фольга, коробки из-под конфет, игрушки и куклы. Власть такие елки не одобряла и уже в следующем году по всей стране открылись фабрики елочных игрушек, самые крупные — в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде. Украшения делали из ваты, папье-маше, картона и бумаги. Стеклянных украшений в те годы было мало. Тем не менее, традиция украшать елку вновь вернулась в Россию, а после Великой Отечественной войны Новый год стал по-настоящему всенародным праздником.
После распада СССР новогодние игрушки сменили более дешевые пластиковые аналоги. Светящиеся ламповые гирлянды ушли в прошлое. При этом, несмотря на засилие ширпотреба, многие семьи продолжают наряжать елки советскими игрушками, которые до сих пор считаются в обществе самыми качественными.
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